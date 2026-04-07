Novetat editorial
Lluís Bosch retorna per Sant Jordi amb el poemari 'El vol de les ombres'
El professor i poeta presenta aquesta nova obra al costat de la filòloga Anna Maria Velaz, aquest dijous 9 d'abril, a la biblioteca de Figueres
El doctor en literatura contemporània i poeta figuerenc Lluís Bosch (1974) retorna amb un nou poemari, El vol de les ombres (Cal·lígraf) que presenta aquest dijous 9 d’abril, a les set de la tarda, a la biblioteca de Figueres. Ho fa acompanyat de la filòloga Anna Maria Velaz qui, en el pròleg, descriu com "el bosc té una presència preeminent, que esdevé tangible i humanitzada quan interactua amb la veu del poeta". L’acte inclourà una lectura de poemes seleccionats a càrrec de Magda Bosch i la col·laboració d’Albert Cuevas. Lluís Bosch porta una dècada llarga escrivint poesia.. La seva presentació oficial al món literari va ser fa quatre anys amb el recull de poemes, Boscos de cendra, guardonat amb el premi Francesc Català atorgat per Òmnium Cultural a la Catalunya Nord. L'any següent ja va aparèixer A contrallum, un poemari on l'autor plasmava "petits instants de vides normals donant importància al temps que fuig".
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: 'Formen part d'una educació de qualitat per a l'alumnat
- El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix
- Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella compren un lot conjunt de robots quirúrgics: «Ens hem estalviat un 21% del cost»
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent