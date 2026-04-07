Lluís Bosch retorna per Sant Jordi amb el poemari 'El vol de les ombres'

El professor i poeta presenta aquesta nova obra al costat de la filòloga Anna Maria Velaz, aquest dijous 9 d'abril, a la biblioteca de Figueres

El poeta i professor Lluís Bosch. / Eduard Martí

Cristina Vilà Bartis

Figueres

El doctor en literatura contemporània i poeta figuerenc Lluís Bosch (1974) retorna amb un nou poemari, El vol de les ombres (Cal·lígraf) que presenta aquest dijous 9 d’abril, a les set de la tarda, a la biblioteca de Figueres. Ho fa acompanyat de la filòloga Anna Maria Velaz qui, en el pròleg, descriu com "el bosc té una presència preeminent, que esdevé tangible i humanitzada quan interactua amb la veu del poeta". L’acte inclourà una lectura de poemes seleccionats a càrrec de Magda Bosch i la col·laboració d’Albert Cuevas. Lluís Bosch porta una dècada llarga escrivint poesia.. La seva presentació oficial al món literari va ser fa quatre anys amb el recull de poemes, Boscos de cendra, guardonat amb el premi Francesc Català atorgat per Òmnium Cultural a la Catalunya Nord. L'any següent ja va aparèixer A contrallum, un poemari on l'autor plasmava "petits instants de vides normals donant importància al temps que fuig".

Reobre el tram de l'R4 tallat per l'accident de Gelida durant més de dos mesos: "Ha estat una sorpresa”

Estiu a Catalunya? Els termòmetres continuen pujant, segons el Meteocat

Junts es queixa del trasllat d'una trentena d'immigrants a Figueres i acusa el Govern d'"opacitat"

La tennista gironina Marina Bassols denuncia amenaces de mort per les apostes: "T’assassinaré, sé on vius"

Quim Vilamajó, escriptor amb síndrome de Down: "Em parlen com si no entengués les coses"

Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

La fiscalia, a favor que puguin recórrer una eutanàsia familiars amb un fort vincle afectiu

L'enduriment del padró a Figueres, el cavall de batalla de Masquef a les portes de les eleccions de 2027: "Complim amb la legalitat"

