Literatura
La biblioteca de Figueres dedica una jornada a l'escriptora Carme Montoriol
L'acte es fa aquest dimarts 7 d'abril i participaran especialistes en la seva obra com la filòloga Anna Maria Velaz, la professora Maite Coll Mariné i la bibliotecària Ester Arché
Fa pocs anys, poca gent a Figueres i l’Empordà recordava la figura de l’escriptora, traductora, poeta, dramaturga i pianista Carme Montoriol i Puig (1892-1966). Va ser la filòloga Anna M. Velaz qui va començar a parlar-ne i posar en valor la seva obra. De fet, fins i tot, Brau Edicions va decidir reeditar la seva novel·la, Teresa o la vida amorosa d’una dona, dins la col·lecció Les closes. Ara, coincidint amb la commemoració dels seixanta anys de la seva desaparició, la biblioteca de Figueres, equipament que preserva des del 1979 manuscrits de l’autora, li dedica una jornada que comptarà amb la presència d’investigadors, el dimarts 7 d’abril, a les sis de la tarda.
Entre els ponents destaquen Anna M. Velaz, guanyadora d’una beca Juncària per a l’estudi de la vida i l’obra de l’autora, i Maite Coll Mariné, investigadora i professora de la Universitat de Vic, especialista en les seves traduccions de poesia japonesa. Durant l’acte, la bibliotecària Ester Arché presentarà també l’inventari actualitzat del fons. La jornada es tancarà amb una actuació musical amb el pianista Pere Puig i la mezzosoprano Anna Bassas, que interpretaran peces dels compositors Ezequiel Martín i Josep Falgarona, que es vincularen amb Montoriol.
