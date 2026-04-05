LLETRES
La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
El debut de l'escriptora gallega Lucia Solla Sobral ocupa el primer lloc del rànquing de vendes de ficció en castellà
Toni Mata i Riu
La Marina s'acaba de graduar, ha perdut el pare i coneix el Jaime, un home culte i sofisticat vint anys més gran que ella. De compartir pis amb la seva millor amiga, passa a anar a viure a l'apartament d'ell, que l'enlluerna amb el seu encís i el seu estil de vida. Però de mica en mica, la dona s'adona que està perdent tot allò que la definia. Aquest és l'argument del debut de Lucía Solla Sobral (Marín, Galícia, 1989), la novel·la "Comerás flores", que està triomfant entre lectors i, presumiblement, sobretot lectores d'arreu de l'estat.
"Aquesta novel·la neix de la necessitat de parlar del maltractament psicològic amb honestedat, sense idealitzar la víctima ni caricaturitzar el manipulador", ha explicat l'escriptora: "volia mostrar que, en aquest tipus de relacions tòxiques, no només hi ha por, també hi ha culpa, pena i ràbia".
"Comerás flores" va arribar a les llibreries el primer dia del mes de setembre, puntual a la cita amb l'inici de la temporada literària, i no va trigar a convertir-se en un d'aquells textos que atrapen des del primer moment i els lectors comenten en fòrums i converses. El boca-orella de tota la vida, aliè a les grans estratègies editorials. A hores d'ara, la novel·la de Solla ja porta vint edicions i 100.000 exemplars venuts, un dels grans èxits en la història de l'editorial Libros del Asteroide, amb seu al barri de Sant Gervasi de Barcelona.
En el cas concret de Catalunya, "Comerás flores" és líder en la categoria de ficció en llengua castellana, una posició que ocupa des de fa setmanes. No obstant això, ja fa mesos que està en els primers llocs de la llista que publica el Gremi d'Editors de Catalunya cada dimecres, la darrera de les quals del període comprès entre el 23 i el 29 de març.
Comerás flores
Lucía Solla Sobral
Libros del Asteroide
19,95 euros / 248 pàgines
Novel·la
Una de les mesures de l'èxit d'un llibre és, indubtablement, el rànquing de vendes. Però també és interessant entrar al catàleg de biblioteques per adonar-se fins a quin punt una novel·la està enganxant una gran part de la població lectora. I l'experiment ens diu que, en el moment d'escriure aquestes línies, primera hora de la tarda del Divendres Sant, no hi ha cap de les més de cent biblioteques de la província de Barcelona amb un exemplar lliure. Oimés, les llistes d'espera superen, en alguns casos, la trentena de reserves (les llistes d'espera d'un llibre que ja està agafat i que s'ha de tornar en un termini màxim de tres setmanes). És a dir, hi ha qui potser haurà d'esperar un any perquè li caigui el volum a les mans.
Posant-hi noms i cognoms, trobem que a les nostres comarques hi ha des de les 7 reserves del Bibliobús Cavall Bernat a les 14 dels dos exemplars disponibles a la Biblioteca del Casino de Manresa, les 10 de Moià i Navarcles, les 12 d'Igualada, les 16 de Balsareny i Navàs i les 18 reserves que té el llibre a la Biblioteca Ateneu Les Bases de la capital bagenca. Però hi ha ciutats on encara és més difícil poder llegir la novel·la si no te les compres o algú que te la deixa. A Barcelona, la Francesc Boix i la Montserrat Abelló acumulen 30 reserves, la Marina Clotet de la Sagrera 32 (aquí hi podríem posar les 33 de Granollers), la biblioteca de Vilapiscina i la Torre Llobeta 36, la Vila de Gràcia 37 i la magnífica biblioteca de la Sagrada Família ... 41!!! Si tothom té el llibre una setmana a casa, el darrer de la llista rebrà "Comerás flores" després de les festes de Nadal.
Un èxit esclatant. I no serà per falta de competència. En el segon lloc del rànquing tenim "Maite", de Fernando Aramburu, l'autor de "Patria". El Premi Nadal, "La ciudad de las luces muertas", de David Uclés, és tercera, dos llocs per sobre de la novel·la que va donar a conèixer l'autor, "La península de las casas vacías", publicada fa dos anys i que és, des d'aleshores, un supervendes amb més de 300.000 exemplars dispensats a les llibreries. Sónsoles Onega es manté ben situada amb "Llevará tu nombre", Delphine de Vigan irromp al Top-10 amb "Les gratituds" i Freida McFadden salta de Sant Jordi a Sant Jordi amb les històries de l'assistenta.
