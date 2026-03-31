Teatre
Roses aposta fort impulsant una primera Fira de Teatre Familiar coincidint amb Setmana Santa
La iniciativa, organitzada per Optimist i l’Ajuntament, inclou setze espectacles de companyies nacionals i de proximitat que es podran veure al llarg d’aquest dissabte i diumenge
Totes les propostes són gratuïtes a excepció d'un espectacle, Bianco de la companyia LaBú Teatre que es farà al Municipal
Fa temps que l’associació cultural Optimist de Roses tenia ganes de tirar endavant una fira de teatre familiar coincidint amb la celebració dels seus primers trenta anys i tenint present que no es fa quasi res similar a les comarques gironines. Amb una proposta molt pensada i lligada, doncs, van aconseguir engrescar a l’Ajuntament i aquest cap de setmana, els dies 4 i 5 d’abril, prendrà forma la primera Fira de Teatre Familiar que neix amb voluntat de continuïtat i amb l’objectiu d’oferir a tots els públics arts escèniques de qualitat. En aquest sentit, les setze propostes programades, que es faran entre el Teatre, la riera Ginjolers, el Mas de les Figueres, la plaça del Teatre i el Monument als Pescadors, seran gratuïtes i d’accés lliure, exceptuant l’espectacle que tancarà la fira diumenge al Teatre: Bianco de la companyia LaBú Teatre, reconegut com a Millor espectacle del Festival FITC de Bucarest 2017, que tindrà un preu de 6 euros.
Per aquesta primera edició, l’organització aposta, principalment, per companyies catalanes i de proximitat, tot i que la fira la tancarà diumenge a la nit una formació arribada des del País Valencià, Sound de Secà amb Suma(+), un espectacle participatiu que combina percussió, dansa, veu i poesia a l’espai públic. Per Roses, però desfilaran creadors de primer nivell com Guillem Albà amb Ma Solitud, reconegut com a Millor espectacle de petit format a la Fira internacional FETEN 2023; Frederick de Teatre al Detall, una formació que està celebrant els vint anys i que és molt fidel a Roses, com ho és també Campi Qui Pugui que porten Asteroid i Rats.
Espectacles immersius
Un dels grans atractius d’aquesta primera fira és l’aposta per espectacles immersius o instal·lacions al carrer com El circ dels cinc sentits de Mumusic Circus o experiències immersives com La caixeta de la Cia Holoqué Espectaculum i El passatge dels records de la Cia Minimons, que conviden el públic a participar activament en el desenvolupament de l’espectacle.
Els organitzadors també destaquen que molts dels espectacles que es presenten en aquesta fira es basen en el llenguatge visual i gestual i són pràcticament sense text, fet que els fa especialment entenedors per a públics de diferents tipologies i procedències lingüístiques. Aquesta aposta reforça la voluntat de crear un esdeveniment cultural inclusiu i obert, sense barreres lingüístiques i capaç d’atraure tant famílies del municipi com visitants. D’altra banda, cal destacar que la majoria d’activitats són d’accés lliure, tot i que alguns espectacles tenen aforament limitat i requereixen inscripció prèvia. Les entrades i inscripcions cal fer-les a través del web rosescultura.cat.
