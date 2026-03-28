Novetat editorial
L'escriptora Pilar Garriga imagina una història de resiliència i tendresa animal
L’autora presenta a Figueres el conte infantil 'L’extraordinària història del conill que es pensava que era una gallina' il·lustrat per Roser Calafell i basat parcialment en fets reals succeïts a Albanyà on viu des de fa sis anys
El llibre, dirigit a infants a partir de vuit anys, va ser reconegut amb el 8è premi Joles Sennell de contes infantils de la Seu d’Urgell 2024
L’escriptora i traductora Pilar Garriga (Barcelona, 1956) es va establir amb el seu marit, ara fa sis anys, a Albanyà, poble amb el qual mantenien un vincle des de fa dècades. El seu dia a dia en aquest entorn natural l’ha influït molt i fa tres anys ja va publicar A gota a gota es fa gorg (Scribo), recull de dites i pensaments amb una imatge d’Albanyà a la portada. Ara, la seva creativitat ha donat com a fruit el conte L’extraordinària història del conill que es pensava que era una gallina (Scribo) il·lustrat per Roser Calafell amb qui ja havia col·laborat en una altra història, Anem a caçar bolets (2021) signada també per Alfred Sala. Aquesta nova història, editada gràcies al micromecenatge, ha estat reconeguda amb el 8è premi Joles Sennell de contes infantils de la Seu d’Urgell 2024.
Pilar Garriga és llicenciada en filologia catalana i, professionalment, s’ha dedicat a la docència fins a la jubilació. Paral·lelament, ha desenvolupat la seva faceta d’escriptora de novel·la juvenil amb llibres de gran èxit inspirats en fets reals com Un estiu a Borneo (2003), "un petit clàssic" que narrava l’experiència de la seva germana vivint a Borneo entre orangutans i del qual s’han venut més de cent mil exemplars en català, o, més recentment, Un estiu al Delta (2020), i de traductora amb més de quatre-centes novel·les, contes i còmics traduïts de l’anglès i francès al castellà i català. Explica que va iniciar-se en la lectura a través dels còmics i els llibres il·lustrats i diu que s’ha especialitzat en novel·la juvenil i contes perquè "m’agrada". També l’ha influït ser mare de tres fills.
L’argument del nou conte, que presenta aquest dimarts 31 de març, a les 11 del matí, a la biblioteca de Figueres, dins una sessió de contes infantils, neix d’una vivència en primera persona: "Un bon dia va arribar un conillet de bosc a casa, era molt petit. Jo aleshores tenia la cama trencada i com tenim sis o set gats, patia per si li farien mal i me’l vaig quedar. Ens fèiem companyia. Acabat l’estiu a Cua-de-neu li vam fer una caseta al galliner perquè visqués amb les gallines i s’hi va acomodar tant que sempre dèiem que faria un ou. Però un dia va arribar una fura i va matar a les gallines". Tot això i més es plasma en el conte de Pilar Garriga, una història de superació i amor, amb un vocabulari ric i bellament il·lustrat.
L’extraordinària història del conill que es pensava que era una gallina
Autores: Pilar Garriga (text) i Roser Calafell (il·lustracions)
Editorial: Scribo Edicions
Pilar Garriga admet que no ha estat fàcil passar de viure a Gràcia tota la vida a fer-ho al camp, envoltada de bosc, a Albanyà, però que és inspirador i que, a poc a poc, s’està fent el seu lloc dins el món cultural empordanès i ja forma part de la coral Els Quatre Gats de Figueres, ciutat que l’entusiasma, com també l’Empordà. "L’estic veient des d’una altra perspectiva i m’hi sento molt bé", admet.
