Art
Subhasten a París per 254.000 euros el decorat del "ballet paranoic-crític" de Salvador Dalí
Fet amb teles de lli i que mesura 10 metres d’alçada i 18 metres de llarg, l'obra va ser concebuda el 1939 per al ballet Bacchanale
EFE
Un decorat escènic compost per tretze panells i concebut per Salvador Dalí ha estat subhastat aquest dijous per 254.000 euros, segons ha informat a EFE la casa parisenca Bonhams. La venda no ha superat les expectatives, ja que Bonhams havia taxat l’obra entre 200.000 i 300.000 euros.
El decorat, fet amb teles de lli i que mesura 10 metres d’alçada i 18 metres de llarg, va ser concebut el 1939 per a Bacchanale, un ballet presentat al Metropolitan Opera de Nova York.
El mateix Dalí va definir l’obra com el seu primer "ballet paranoic-crític", per al qual va escriure el llibret i va dissenyar l’escenografia i el vestuari.
A més de Nova York, on es va estrenar el decorat el 9 de novembre de 1939, es va utilitzar en el Ballet Rus de Montecarlo el 1968.
L’obra va passar diversos anys guardada fins que la va comprar en una subhasta als Estats Units un inversor resident a Madrid, que la va posar a la venda a través de Bonhams.
El decorat compta amb motius que el mateix Dalí va pintar, com ara unes calaveres situades sobre els calaixos que formen part de l’escenografia.
Les parts de l’obra de traç més gruixut van ser executades per un equip d’entre dues i tres persones, però sempre sota la supervisió del geni empordanès. Els treballs van durar des del maig fins a finals d’agost de 1939.
