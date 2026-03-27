Patrimoni
Posposen pel vent la inauguració del Racó del Pescador a Llançà
La junta de l'associació Gent de Mar i la Confraria de Pescadors han decidit ajornar l'acte, que s'havia de fer aquest dissabte, davant les previsions meteorològiques
El fort vent que bufa des de fa un parell de dies i que continuarà bufant, segons les previsions, aquest cap de setmana ha obligat a la junta de l'associació cultural Gent de Mar de Llançà i a la Confraria de Pescadors posposar la inauguració del Racó del Pescador, prevista per aquest dissabte al matí. L'acte, el primer que organitzava Gent de Mar i que havia de ser la seva presentació en societat, incloïa la instal·lació d'una escultura de l'artista llançanenc Marc Falcó Yáñez, batejada com Mola de peix de la mar d'Amunt, i del Banc del Si No Fos, en homenatge als pescadors jubilats del poble. Aviat, els organitzadors tenen previst anunciar una nova data per dur a terme la proposta.
Gent de Mar és una associació presidida per Jesús López Mallol que ja compta amb prop de tres-centes persones apuntades, futurs socis que abonaran una quota anual simbòlica, tots ells vinculats familiarment a la mar i la pesca. El naixement d'aquesta associació va ser un suggeriment fet pel president de la Confraria de pescadors, Jordi Fulcarà, el dia de la inauguració de la Casa del Mar. L'entitat cultural té per principal objectiu preservar la memòria oral i el patrimoni del món pesquer de Llançà i la seva gent, davant la fràgil situació que viu actualment el món de la pesca. A Llançà, com a molts altres ports pesquers catalans, "cada cop queden menys pescadors i menys barques de pesca. Nosaltres volem recollir tota l'essència del que era el barri del port, la vida que hi havia i com va anar canviant", explica Esther Garcia, membre de la junta.
