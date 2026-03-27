Teatre
Figueres se suma, un any més, al Dia Mundial del Teatre amb una jornada oberta a tothom
L’acte es fa aquest divendres i participen companyies locals, alumnes d’arts escèniques del Deulofeu i Col·lectiu Alipori, grup en residència
Figueres se suma, un any més, a la celebració del Dia Mundial del Teatre. Ho fa amb la participació de les companyies locals com La Funcional Teatre, Taller de Teatre, 30 de febrer i Tequatre, de la Federació Arts Escèniques Figueres, que compartiran amb el públic fragments d’assaigs i petites peces de les produccions en què estan treballant actualment, oferint així un tast del que es podrà veure properament als escenaris. Serà aquest divendres 27 de març a l’escenari del Teatre Municipal, a les sis de la tarda i restarà obert a tothom.
D’altra banda, la programació inclourà també una mostra del Batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut Alexandre Deulofeu, així com la presentació de la companyia en residència Col·lectiu Alipori, amb la participació de l’actriu figuerenca Paula Benito, que oferiran un fragment del seu espectacle Verecundia. Al llarg de la vetllada es farà la lectura del Manifest del Teatre 2026 i, sobretot, serà una ocasió per posar en valor la força i la vitalitat de la comunitat teatral de Figueres. Una trobada oberta, festiva i plena de teatre per compartir entre artistes i públic.
L’acte està organitzat per la Federació d’Arts Escèniques de Figueres i l’Ajuntament de Figueres. L’accés és gratuït amb aforament limitat. Les reserves es poden fer a www.figueresaescena.cat.
