Cinema
El rodatge del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes culmina a Pedret amb una trobada d'investigadors
El projecte, dirigit per Jaume Simon i impulsat pels Amics de Sant Esteve de Pedret, entra a la seva fase final aquest cap de setmana
El projecte documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, dirigit per Jaume Simon i impulsat pels Amics de Sant Esteve de Pedret, entra en la seva fase final després d’un intens cicle de rodatges en diversos espais emblemàtics com el monestir de Santa Maria de Ripoll, on va ser copiada la Bíblia, i on fa pocs dies es va entrevistar a l’historiadora Laia Cutrina. D’altra banda, està prevista, aquest dissabte 28 de març, una sessió a Sant Esteve de Pedret, amb una trobada d’historiadors i investigadors.
La jornada començarà a primera hora del matí amb la sortida del sol a Garbet, a Colera, amb escenes protagonitzades per Xavier Vergés en un entorn natural. Posteriorment, es traslladaran a l’església de Sant Esteve de Pedret on Jaume Fàbrega interpretarà un monjo amb cants en occità, juntament i acompanyat per l’Enric Morató amb flauta. Els rodatges es completaran amb escenes de vida quotidiana amb Mònica Migueles i Lurdes Boix, preparant un perol de cuina medieval de naps i cols.
Posteriorment tindrà lloc una reunió amb un grup d’investigadors del territori i d’àmbit internacional, amb l’objectiu d’aportar llum sobre alguns dels aspectes més desconeguts i controvertits de la història del monestir de Sant Pere de Rodes i de la seva emblemàtica Bíblia. Entre els participants hi han l’escriptor i geògraf empordanès Arnald Plujà; l’historiador Antoni Egea; així com Amadeu Recasens, que participa també en el documental en el paper de monjo benedictí. La trobada tambè comptarà igualment amb la participació d’Alex Valverde, Josep Bastardas i Bernard Rieu, aportant el darrer, una visió transfronterera sobre la relació històrica entre Empordà i el Rosselló durant l’alta edat mitjana. Durant la sessió, s’abordaran qüestions com la dependència històrica de Sant Esteve de Pedret respecte al monestir de Sant Pere de Rodes, el paper territorial i social del monestir en les comunitats del seu entorn, així com els vincles amb estructures de poder medievals. Tot i això, un dels eixos centrals serà l’anàlisi de la denominada Bíblia de Sant Pere de Rodes, una obra envoltada d’interrogants. Els experts debatran sobre la seva naturalesa, la possible intervenció de diversos il·luminadors i les circumstàncies històriques de la seva desaparició. La sessió vol anar més enllà del contingut estrictament documental per obrir noves perspectives d’interpretació històrica.
Aquesta jornada formará part del tram final de producció del documental, impulsat per l’entitat Amics de Sant Esteve de Pedret. El projecte preveu la seva presentació pública en diversos formats, combinant projecció audiovisual i proposta musical amb instruments medievals.
