Cultura
Alosa, Ginestà i Oques Grasses lideren els premis Enderrock 2026
El grup empordanès Cala Vento ha recollit el Premi Enderrock per votació popular al millor disc de rock per Brindis
La revista reconeix també Sopa de Cabra i Lax'n'Busto amb els premis d'Or i Estrella en un homenatge al rock català
Aleix Freixas | Xavier Pi
Alosa, Ginestà i Oques Grasses són els grups que lideren el palmarès dels premis Enderrock que s'han entregat aquest dijous al vespre a l'auditori de Girona. Alosa ha obtingut el reconeixement a Millor disc de folk per part del públic i la crítica, i el vot popular els ha donat el premi d'Artista revelació. Per altra banda, els germans Serrasolses s'han emportat els premis a Millor disc de pop-rock i Millor cançó, i Oques Grasses, els de Millor artista i Millor directe. Per altra banda, la revista ha volgut reconèixer la trajectòria musical de Sopa de Cabra i Lax'n'Busto amb els Enderrock d'Or i Estrella. La gala d'entrega ha comptat amb una desena d'actuacions en directe d'artistes que han aprofitat l'ocasió per interpretar nous temes.
El duet Alosa ha pujat fins a tres vegades dalt de l'escenari de l'auditori de Girona per recollir els premis Enderrock. Partien amb un dels guardons assegurats perquè els de la crítica ja s'havien anunciat anteriorment. De les dues categories per vot popular a què estaven nominades (Millor disc de folk per El primer cant del matí i Artista revelació), les barcelonines han fet ple a la travessa i se'ls han emportat tots dos. En recollir el premi, les artistes han recordat la influència que ha tingut la cançó d'arrel en el seu àlbum i han reivindicat la cultura catalana.
Per darrere seu, Ginestà ha aconseguit dos Enderrock de votació popular, ja que estaven nominats en tres categories diferents. El disc Només viure els ha permès aconseguir el reconeixement del públic i el tema Tot el que ens queda ha obtingut el premi a Millor cançó.
Oques Grasses també han aconseguit dos guardons, malgrat que no han tret cap disc en aquest últim any. Això ha fet que els d'Osona estiguessin nominats a Millor artista i Millor directe, dues categories que s'han emportat amb els vots del públic.
The Tyets, Judit Neddermann i Cala Vento
Les votacions populars també han reconegut The Tyets amb Cafè pels més cafeteros en la categoria de Millor disc de músiques urbanes, Judit Neddermann i Pau Figueres en la de cançó d'autor i els empordanesos Cala Vento amb Millor disc de rock per Brindis. El premi a Millor videoclip ha estat per a La Fúmiga i el tema La penúltima.
Per la seva banda, la crítica ha reconegut Rosalía amb el disc Lux i el Millor disc de l'any ha estat L'ham de la pregunta, de Remei de Ca la Fresca. El Millor artista de la crítica ha estat Sidonie després de publicar el seu àlbum en català.
Enguany, els premis especials que dona la revista han volgut retre homenatge a les bandes de rock català i han entregat l'Enderrock d'Or a Sopa de Cabra. Ho han fet els germans Roca, i el cuiner Joan Roca ha recordat que compartia classe amb Gerard Quintana. El cantant de la formació ha agraït el reconeixement i ha reivindicat la necessitat de "treballar plegats" entre tot el sector.
Per altra banda, l'Enderrock Estrella ha estat per a Lax'n'Busto, que celebra els 40 anys de carrera amb la reunió de la banda original liderada per Pemi Fortuny. El director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, ha assegurat que "poques bandes hi ha en tot el món que hagin aguantat quatre dècades en actiu". Per celebrar-ho, la banda ha interpretat en directe Tornarem. La revista també ha reconegut Sílvia Pérez Cruz amb l'Enderrock a la Trajectòria.
La gala també ha tingut moments reivindicatius, com ara una crida en suport a Palestina lliure i en contra del genocidi de Gaza. També s'han sentit proclames contra l'extrema dreta, com en el discurs de La Fúmiga, que considera que la música als Països Catalans combatrà aquestes forces.
La Ludwig Band, Joan Dausà i Mama Dousha
La gala dels Enderrock ha servit, un any més, per convertir-se en un aparador de totes les novetats musicals que arriben aquesta primavera. La banda originària d'Espolla Ludwig Band ha aprofitat l'escenari de l'Enderrock per tocar en directe un dels temes del nou disc, Millor amb ell. Joan Dausà també ha avançat el tema Ho podríem intentar del nou àlbum, una balada que ha interpretat acompanyat del piano, i Mama Dousha ha organitzat una autèntica festa de la mà de la Balkan Paradise Orchestra amb Nanana, que han sortit d'entre el públic fins a arribar a l'escenari.
Gendrau ha aprofitat el final de la gala per valorar molt positivament l'aposta d'enguany per entregar els premis de tots els gèneres en dues gales diferents a l'auditori de Girona. Gendrau assegura que es tracta de la dignificació d'un panorama musical molt ric que, any rere any, s'obre a nous formats. El director de la revista ha remarcat la importància d'aquest fet en un moment de crisi del català.
