Josep Carreras s'emporta el premi 440 d'Honor en la gala dels Enderrock per a jazz i clàssica
El públic premia la Simfònica de Cobla i Corda i Elisabet Raspall i els emergents Laura Farré i Èlia Blasco
Aleix Freixas | Xavier Pi
La revista Enderrock ha reconegut el tenor Josep Carreras amb el Premi 440 d'Honor en la gala dedicada als premis de música clàssica i jazz. Els guardons han reconegut la trajectòria de la veu de la lírica catalana amb més projecció internacional i també el compromís social de l'artista. A més, s'han entregat els Premis 440 de la Trajectòria al pianista Ignasi Terraza i el de Millor Compositora a Raquel García Tomás. Per la seva banda, el públic ha premiat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya en la categoria de Millor Disc de Clàssica, i Elisabet Raspall ha rebut el guardó homònim en el gènere del jazz. Els premis d'artista revelació en clàssica i jazz han estat per a Laura Farré i Èlia Blasco.
Enguany, la gala dedicada als gèneres del jazz i la música clàssica s'ha traslladat a l'Auditori de Girona, com la que es fa dijous, i en horari de vespre. Amb l'objectiu d'assimilar-la a la gala festiva dels Premis Enderrock que es farà aquest dijous, la revista ha organitzat un acte amb molts artistes sobre l'escenari, que s'han anat compaginant amb els premiats.
Dins dels guardons que entrega la revista, destaca el 440 d'Honor per a Josep Carreras. El tenor ha agraït el premi i ha assegurat que al llarg de la seva trajectòria sempre ha intentat "portar la música catalana arreu del món". En aquest sentit, l'artista celebra el panorama actual: "és un goig veure que està viva i que creix". Finalment, Carreras ha tancat el seu aplaudit discurs assegurant que "és un honor formar part de la cultura del país". Amb aquestes paraules, el públic de la Sala de Cambra de l'Auditori s'ha aixecat de manera unànime per omplir la sala d'aplaudiments davant d'un Josep Carreras emocionat.
Per altra banda, aquest dimecres al vespre s'ha entregat el nou Premi de Llengua i Música, que ha rebut el comunicador Òscar Dalmau. El grup editorial també ha reconegut Lluís Cabot com a millor productor amb el XXII Premi Joan Trayter, i Raquel García Tomás ha estat reconeguda amb el 440 de Millor Compositora.
El jazz, "una carrera de fons"
El pianista Ignasi Terraza ha rebut el Premi 440 a la Trajectòria, després de convertir-se en un referent del jazz català al llarg de tres dècades de carrera musical. Terraza ha destacat la seva evolució musical i ha detallat que el jazz "és una carrera de fons" i, per això, aconsella als nous músics que tinguin paciència, però assegura que el jazz "és un gènere del qual pots viure". Posteriorment, el pianista ha interpretat el tema Django per acostar els ritmes de jazz i swing a tot el públic.
Dins dels premis per categories musicals, la crítica ha distingit Feliu Gasull amb el Premi 440 de Millor Disc de Clàssica pel disc El país dels crancs. Gasull ha explicat que aquest projecte neix d'un camí que feia l'artista amb les seves filles a prop del cap de Norfeu (Alt Empordà), on trobaven una roca plena de crancs. Gasull s'ha mostrat agraït per un reconeixement a un gènere musical que no és gens popular. "Hi ha música que costa escoltar-la i d'altra que pots fer-ho a l'ascensor i ballar", explicava Gasull. Per això, creu que cal fomentar altres gèneres menys comercials "perquè són els que habitualment tenen substància, tenen un context i un significat".
El premi del públic en aquesta mateixa categoria ha estat per a la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb l'àlbum Mare Mundi: Tribut al mar. Dins de la categoria de Millor Disc Revelació, la crítica ha reconegut Carles Pachón i Berta Brull per Enyorança, i el públic ha premiat Laura Farré com a Artista Revelació per Araspel.
Premis del jazz
En l'àmbit del jazz, Irene Reig i el disc Ànima han estat guardonats per la crítica com a Millor Disc, i el públic ha optat per entregar el premi a Elisabet Raspall per l'àlbum Aletheia. En la categoria de Millor Disc Revelació, els crítics han reconegut Eddie Mejía amb Paréntesis del miedo, i el públic ha premiat Èlia Blasco i l'àlbum L'aigua com a Millor Artista Revelació de jazz.
A més, la gala d'aquest dimecres també ha servit per entregar onze reconeixements a la indústria musical que anualment atorga el grup editorial. Enguany s'han distingit els certàmens LEM Festival (30 edicions), Festival Internacional de Música de Cambrils (50 edicions), la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu (50 edicions), Cap Roig Festival (25 edicions), Cabró Rock (5 edicions), els equipaments l'Atlàntida (15 anys) i la sala Razzmatazz (25 anys), el programa pedagògic Petit Liceu (25 anys), l'Escola Superior de Música de Catalunya (25 anys), la tasca del Col·lectiu Ovidi Montllor (20 anys) i el segell Halley Records (10 anys).
