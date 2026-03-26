Festival
Gossos tornen als escenaris al festival Sons del Món de Roses en un únic concert el 2026 i acompanyats de Lax'n'Busto
Serà a la Ciutadella l'1 d'agost i suposa el retrobament de les dues bandes al mateix escenari 20 anys després
La banda de Manresa Gossos tornarà als escenaris l'1 d'agost en l'únic concert que oferirà el 2026. Ho faran en el marc del festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. A més, el concert suposarà el retrobament al mateix escenari amb Lax'n'Busto, 20 anys després de l'última coincidència entre la banda del Bages i la del Vendrell. Lax'n'Busto celebra aquest 2026 el 40è aniversari i passarà per Roses amb motiu de la Gira dels 40 anys. Es dona la circumstància que la banda liderada per Pemi Fortuny va ser la que va apadrinar Gossos en els seus inicis. Des de Gossos assenyalen que la proposta que els han fet era "molt temptadora" i que no han pogut dir que no a tirar endavant aquest concert amb Lax'n'Busto.
El membre de la banda de Manresa, Natxo Tarrés explica que els ve "molt de gust" trobar-se amb "els amics inseperables" de Lax'n'Busto i espera que sigui una nit com "les que es van viure ara fa més de quinze anys". Gossos està formada per Natxo Tarrés, Juanjo Muñoz, Roger Farré, Oriol Farré i Santi Serratosa i es va fundar a Manresa l'estiu de 1993. El grup es va fer molt popular amb cançons com Corren, Gerard, Quan et sentis de marbre o Res tornarà a ser igual. Amb més de 30 anys de trajectòria, una quinzena de discos i centenars de concerts, la banda va fer una gira de comiat el 2024 i per primer cop tornen als escenaris en el concert programat per aquest estiu a Sons del Món.
Per la seva banda, Lax'n'Busto format per Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font, torna als escenaris el 2026 amb una gira per celebrar el seu 40è aniversari.
L'anunci d'aquest nou concert conjunt, se suma als ja anunciats de Pablo Alborán, que presentarà el seu nou disc KM0 el 25 de juliol en la seva única actuació de l’estiu a Catalunya, el de Joan Dausà en la seva gira de presentació del seu nou treball Immortals a de Sergio Dalma, que també presentarà el seu nou treball Ritorno a via Dalma, i al de Rosana en la seva gira per celebrar els 30 anys de la publicació de Lunas Rotas.
