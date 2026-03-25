Art
El Palau de Gaviria reobre les portes amb escultures de Dalí, una faceta "extraordinària i desconeguda"
L'exposició Dalí infinito està dedicada a la producció escultòrica de l'artista creada a partir del 1973
Europa Press
El Palau de Gaviria de Madrid ha reobert aquest dimecres les portes per acollir l'exposició Dalí infinito, dedicada a la producció escultòrica de l'artista creada a partir del 1973 i que mostra la seva faceta "menys coneguda" amb un conjunt de 14 escultures carregades de referències culturals.
"Aquesta exposició és el resultat d'un esforç col·lectiu per mostrar una faceta extraordinària de Dalí en un espai patrimonial que hauria fet les delícies de l'autor. Convidem el públic a mirar més enllà de l'evident univers de Dalí i endinsar-se en un món on la imaginació, la tradició i la provocació conviuen", ha assenyalat en roda de premsa la comissària de l'exposició, Rosa Perales.
La mostra romandrà de manera permanent al Palau de Gaviria després d'arribar a un acord amb la Fundació Gala-Salvador Dalí per a la seva "revisió", segons ha comentat el director del projecte, Jesús Rodríguez.
La comissària ha destacat que Salvador Dalí va ser un dels artistes més influents i singulars del segle XX, reconegut pel seu "virtuosisme tècnic, la seva imaginació desbordant i una personalitat marcada per la cientificitat". Segons ha subratllat, el seu mètode paranoicocrític li va permetre estimular associacions irracionals per generar imatges "sorprenents i profundament innovadores".
La mostra, que recorre obres realitzades entre els anys trenta i vuitanta, posa un èmfasi especial en el període comprès entre 1973 i 1980, quan Dalí va desenvolupar una etapa "especialment fèrtil en l'àmbit de l'escultura", consolidant un llenguatge tridimensional d'acord amb el seu univers surrealista i les seves investigacions sobre la percepció, la mitologia i la iconografia.
En aquesta etapa, ha apuntat Perales, l'artista aferma l'escultura com un corpus autònom dins de la seva producció total, reinterpretant temes recurrents de la seva pintura, com les figures femenines o els mites clàssics.
"Dalí desenvolupa una línia conceptual marcada per la ciència moderna, especialment per la física quàntica i la teoria atòmica, simbolitzades per la mística, l'espiritualitat i la tradició clàssica i executades en les obres mitjançant buidatges i estructures desmaterialitzades", ha manifestat.
La comissària ha explicat que el recorregut de l'exposició culmina amb obres d'inspiració religiosa, en què Dalí fusiona la fe catòlica amb la ciència moderna. En peces com Sant Joan Baptista o els dibuixos d'Adam i Eva, l'artista proposa "una teologia científica" en què allò sagrat i allò humà conviuen, explorant la seva obsessió amb la immortalitat i la transcendència.
Gala, la seva gran musa
A l'espai expositiu hi ha les escultures en una mida excepcional autoritzada per l'artista: Elefant còsmic, Dona nua pujant escala, Cap de cavall rient, Crist de Sant Joan de la Creu, Mestressa de claus o Ànima del Quixot, entre d'altres. "Una simbiosi de fantasia, somnis i desitjos de Salvador Dalí", ha sentenciat Perales.
La mostra es completa amb un conjunt de dibuixos originals que permeten recórrer els múltiples territoris estètics i temàtics que van acompanyar Dalí al llarg de la seva vida. Entre aquests hi ha dibuixos dedicats a l'Empordà i al Mediterrani, que formaven part de l'edició del llibre de Josep Pla.
La presència de Gala, musa i companya inseparable, també ocupa un lloc rellevant a l'exposició a través d'una sèrie de dibuixos que reflecteixen la devoció, la mitificació i la centralitat que va tenir en l'univers dalinià. La seva figura apareix com a eix poètic i afectiu, representada amb una sensibilitat que combina allò real amb el que és visionari.
El recorregut es completa amb la cèlebre sèrie gràfica dedicada a La Divina Comèdia de Dante, realitzada entre 1959 i 1960. En aquesta, Dalí ofereix una lectura profundament personal del text dantesc, reinterpretant el viatge de la Commedia amb un repertori visual que oscil·la entre allò místic, allò fantàstic i allò inquietant. Cada estampa demostra la capacitat del pintor per connectar la tradició literària universal amb el seu llenguatge iconogràfic inconfusible.
Reobertura del Palau de Gaviria
La reobertura del Palau de Gaviria ha anat acompanyada d'una "revisió completa" de la part arquitectònica de l'edifici, segons ha explicat Jesús Rodríguez, director del projecte, que ha subratllat que l'objectiu principal ha estat conservar i recuperar l'"esplendor" original d'aquest immoble.
Rodríguez ha assenyalat que els treballs de restauració continuen encara avui sobre diferents elements decoratius i estructurals. Rodríguez ha lamentat l'ús "incorrecte" d'aquest edifici en els últims anys com a discoteca i ha insistit en la importància de restituir el seu caràcter històric i representatiu al centre de Madrid.
"La recuperació està sent molt lenta, però tenim un gran afany perquè la finalitat d'aquest edifici sigui d'ús cultural, alineat amb el seu valor històric i artístic", ha subratllat.
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Multa i traducció: un de primers comerços sancionats Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya