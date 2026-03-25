Moda
Londres acull una mostra sobre Schiaparelli, la dissenyadora que va convertir la moda en art i va col·laborar amb Dalí
Sota el títol de La moda es converteix en art, el museu Victoria & Albert de Londres exposarà des d'aquest 28 de març i fins al 8 de novembre més de 400 objectes
Viviana García (EFE)
El món d'Elsa Schiaparelli (1890-1973), la dissenyadora italiana que va convertir la moda en una extensió de l'art, amb dissenys provocadors i surrealistes, centra la primera retrospectiva que el museu Victoria & Albert de Londres dedicarà a una de les figures que va fer història a la primera meitat del segle XX.
Sota el títol de La moda es converteix en art, la galeria exposarà des d'aquest 28 de març i fins al 8 de novembre més de 400 objectes, cent dels quals són peces de roba, així com tota mena d'accessoris, entre els quals pameles, botons, collarets, arracades i perfums de la casa Schiaparelli, fundada el 1927.
Dividida en més de deu seccions, la mostra submergeix el visitant en l'univers d'una dona que no es considerava una dissenyadora de moda, sinó una artista que feia moda, i traça una trajectòria des dels seus inicis fins a la seva influència actual sota la direcció creativa de Daniel Roseberry des del 2019.
Sense formació tècnica en costura, però amb molta creativitat, Elsa, d'orígens aristocràtics a la seva Roma natal, va arribar a París a la dècada de 1920 per fundar la casa que porta el seu nom, i ràpidament va obtenir l'èxit amb els seus dissenys de punt.
El museu exposa alguns d'aquests jerseis que van revolucionar la moda d'entreguerres, en combinar el punt artesanal amb el surrealisme, amb dissenys que imitaven llaços, colls o bufandes blanques i negres.
La col·laboració amb Salvador Dalí
Elsa Schiaparelli no buscava l'elegància convencional del seu temps, sinó que anava més enllà, en oferir dissenys provocadors i unir-se als grans genis de l'art, com Salvador Dalí.
Una de les peces icòniques que mostra el Victoria & Albert és el famós Esquelet (1938), el vestit negre de nit que Elsa va dissenyar en col·laboració amb Dalí, ajustat en crep de seda que simulava l'anatomia humana.
Mitjançant la tècnica de l'encoixinat, el disseny presentava costelles i ossos del maluc en relleu, creant una "segona pell".
Tampoc no hi falta el vestit llagosta d'organdí, amb escot rodó, sense mànigues i una llagosta gran a la faldilla pintada pel geni empordanès i impresa sobre la tela de seda. El vestit també té estampades unes branquetes de julivert.
Al costat d'aquest vestit, el museu ha col·locat un telèfon de disc amb una llagosta al damunt, per comparar la peça amb una de les obres més famoses de Dalí.
La comissària Sonnet Stanfill explica a EFE que, per a Schiaparelli, treballar amb artistes com Dalí va ser una "experiència estimulant" i "una relació creativa molt fluida", ja que l'artista "buscava inspiració en Elsa i Elsa col·laborava amb ell".
Entre els dissenys exposats figura la col·lecció d'estiu de 1938, inspirada en el món del circ, com una caçadora amb rombes, que en el seu moment va ser ben rebuda pels clients més aventurers i que va arribar a rebre una gran atenció de les revistes.
Un disseny destacat és el de Daniel Roseberry per a Elsa Schiaparelli que porta el títol de "respiració profunda", un vestit negre, impactant i surrealista, al qual s'han afegit a l'escot la figura de dos grans pulmons daurats.
La rivalitat amb Coco Chanel
Algunes de les primeres obres de Schiaparelli tenen similituds amb els dissenys de Coco Chanel, amb vestits de jaqueta amb tres grans botons i faldilla estreta per sota del genoll.
Tot i que se n'ha parlat molt, de l'aparent rivalitat entre la italiana i la francesa, la comissària de l'exposició posa en dubte aquest mite, ja que totes dues freqüentaven les mateixes festes a l'època d'entreguerres i es relacionaven amb artistes del món parisenc.
"Gabrielle Coco Chanel es referia a Elsa Schiaparelli com 'aquella artista italiana que fa roba' i pot ser que Chanel ho digués amb una certa intenció d'insultar-la, però crec que Elsa Schiaparelli s'ho va prendre com un elogi, ja que treballar amb artistes era una de les alegries i plaers més grans de la seva pràctica creativa", explica la comissària, que creu que la premsa potser va exagerar la suposada rivalitat.
"De fet, Elsa Schiaparelli va convidar a sopar Gabrielle Coco Chanel quan es va traslladar al seu pis al número 4 de la Rue de la Paix", conclou.
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Multa i traducció: un de primers comerços sancionats Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya