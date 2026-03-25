Art
'De Los Caprichos al disbarat', Dalí i Goya dialoguen en una exposició artística a Bolívia
La mostra es pot visitar a La Paz fins al 10 de maig i després serà traslladada a les regions de Santa Cruz i Cochabamba
EFE
La sàtira de Francisco de Goya i el surrealisme de Salvador Dalí es troben cara a cara en una exposició inaugurada aquest dimecres a Bolívia amb 80 obres d'aquests emblemàtics artistes.
Del capricho al disparate: Goya-Dalí és el nom de l'exposició muntada al Museu Nacional d'Art (MNA) de La Paz, dins d'una iniciativa de la Fundació Universitària Iberoamericana (Funiber), amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (Aecid) i l'Ambaixada d'Espanya a Bolívia.
Aquesta "magnífica exposició" romandrà oberta a La Paz fins al 10 de maig i després serà traslladada a les regions de Santa Cruz i Cochabamba, explica a EFE l'ambaixador d'Espanya a La Paz, Fernando García Casas.
"Goya-Dalí és la passió, la passió espanyola, que és també la passió llatinoamericana", destaca el diplomàtic, convidant al públic a visitar la mostra.
La directora del MNA, Aida Rada, ha assenyalat, per la seva banda, que, dins de la nova gestió que inicia el museu després del canvi de Govern del novembre passat, "és molt important" per al repositori "rebre una mostra com aquesta, que és de Goya i de Dalí, dos artistes espanyols tan representatius, que arriba a Bolívia en una ocasió única".
"La importància és crucial perquè és com si estiguéssim complint els objectius de gestió traçats des del nostre president (Rodrigo Paz), el món a Bolívia i Bolívia al món", ha dit Rada a EFE.
La Fundació Cultural del Banc Central de Bolívia (FC-BCB), de la qual depèn el MNA, ha indicat a les seves xarxes socials que el suport de l'exposició és la sèrie de Goya Los Caprichos, publicada el 1799, "estampes sobre les quals Dalí va acolorir, dibuixar, adherir cal·ligrafia i textos com a marques del seu univers surrealista (1973)".
La mostra, instal·lada al Pati de Vidre del MNA, reuneix 80 obres gravades que "forgen un diàleg cultural inavaluable, connectant dos moments fonamentals de l'art espanyol: la crítica social il·lustrada de finals del segle XVIII i l'explosió surrealista del XX", han remarcat, per la seva banda, l'Ambaixada espanyola i l'Aecid en un comunicat de premsa.
Segons la mateixa font, la sèrie Los Caprichos de Goya representa "una denúncia ferotge contra la superstició, la ignorància, la corrupció eclesiàstica i nobiliària, les estructures de poder opressives i la invasió napoleònica d'Espanya".
En aquesta exposició, Dalí "reinterpreta fidelment les composicions dels Caprichos goyescos, però les transforma acolorint-les amb paletes vibrants" i hi insereix "motius emblemàtics de la seva iconografia", com els rellotges tous o els elefants estilitzats, explica el comunicat.
"La seva transcendència rau a elevar el caprici goyesc a un disbarat dalinià pur, on allò irracional anul·la la lògica conscient, posicionant-lo com a pont entre la tradició espanyola i l'avantguarda global, amb impacte perdurable en el cinema, la publicitat i la cultura pop", ha afegit.
La cooperació espanyola ha destacat que la mostra "enforteix els llaços hispanobolivians i democratitza l'accés a manifestacions essencials de l'art universal".
