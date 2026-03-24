Art
El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses
L'especialista ofereix una xerrada al Casal del Pescador de Roses, aquest dimarts 24 de març, organitzada pels Amics dels Museus Dalí
El periodista i especialista dalinià Josep Playà té previst parlar sobre les desconegudes estades de Salvador Dalí a Roses, i els vincles familiars que l'unien al poble. Serà una aproximació rigorosa i reveladora a un episodi poc conegut de la joventut del pintor figuerenc construït a partir de documentació, testimonis i context històric. La xerrada ha estat organitzada pels Amics dels Museus Dalí i es fa aquest dimarts 24 de març a les set de la tarda, al Casal del Pescador de Roses. L’acte, que té aforament limitat tot i que l'accès és lliure, serà presentat per Carles Pàramo, exalcalde de Roses i actual secretari de l’Associació Rhodes, entitat dedicada a l’estudi, la conservació i la difusió de la història i la natura de Roses.
Aquesta exploració de les relacions personals i territorials contribueixen a entendre millor la presència recurrent de Roses i el seu litoral en l’imaginari dalinià. Cal dir que la platja, el mar, la llum i el paisatge rosinc apareixen de manera significativa en diverses obres del pintor, convertint aquest entorn en un element clau en la construcció del seu univers visual i simbòlic durant els anys de formació. La conferència, doncs, permetrà aprofundir en la relació de Salvador Dalí amb l’Empordà més enllà dels espais habitualment associats a la seva biografia, aportant una nova mirada sobre la influència del territori empordanès i de l’entorn familiar en la seva trajectòria artística i personal.
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
- Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts