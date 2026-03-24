Figueres operació policialLa VoltaPortbou pisos protecció oficialCabestanyAldarulls Figueres
El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses

L'especialista ofereix una xerrada al Casal del Pescador de Roses, aquest dimarts 24 de març, organitzada pels Amics dels Museus Dalí

L'obra de Dalí 'El carretó fantasma' de l'any 1933 amb Roses de fons. / Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres

Redacció

Roses

El periodista i especialista dalinià Josep Playà té previst parlar sobre les desconegudes estades de Salvador Dalí a Roses, i els vincles familiars que l'unien al poble. Serà una aproximació rigorosa i reveladora a un episodi poc conegut de la joventut del pintor figuerenc construït a partir de documentació, testimonis i context històric. La xerrada ha estat organitzada pels Amics dels Museus Dalí i es fa aquest dimarts 24 de març a les set de la tarda, al Casal del Pescador de Roses. L’acte, que té aforament limitat tot i que l'accès és lliure, serà presentat per Carles Pàramo, exalcalde de Roses i actual secretari de l’Associació Rhodes, entitat dedicada a l’estudi, la conservació i la difusió de la història i la natura de Roses.

Aquesta exploració de les relacions personals i territorials contribueixen a entendre millor la presència recurrent de Roses i el seu litoral en l’imaginari dalinià. Cal dir que la platja, el mar, la llum i el paisatge rosinc apareixen de manera significativa en diverses obres del pintor, convertint aquest entorn en un element clau en la construcció del seu univers visual i simbòlic durant els anys de formació. La conferència, doncs, permetrà aprofundir en la relació de Salvador Dalí amb l’Empordà més enllà dels espais habitualment associats a la seva biografia, aportant una nova mirada sobre la influència del territori empordanès i de l’entorn familiar en la seva trajectòria artística i personal.

  1. Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
  2. Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març
  3. Maria Lluïsa Ferrerós, psicòloga: “Els adolescents demanen medicació perquè s’autodiagnostiquen ansietat o TOC després de veure-ho a les xarxes”
  4. Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
  5. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  6. Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  7. Uns pares cedeixen la representació legal de la seva filla amb discapacitat als seus germans per falta de 'competències digitals
  8. Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts

Una experta en finances avisa: "No tothom pot viure del lloguer com a pensió"

Una experta en finances avisa: "No tothom pot viure del lloguer com a pensió"

El ciclisme torna a conquerir Figueres amb una sortida de la Volta a Catalunya

El ciclisme torna a conquerir Figueres amb una sortida de la Volta a Catalunya

La sortida d'etapa de la Volta Ciclista a Catalunya a Figueres

VÍDEO | Així ha estat el tret de sortida de la segona etapa de la Volta 2026 des de Figueres

El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses

El periodista Josep Playà rememora les estades poc conegudes d'un jove Salvador Dalí a Roses

La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril

La Marató d'Empúries escalfa motors per a la seva 21a edició el 19 d'abril

Activada l'alerta per forts vents a l'Empordà de dimecres a dijous

Activada l'alerta per forts vents a l'Empordà de dimecres a dijous

Dos suposats traficants de Figueres passen dos mesos a la presó fins que el laboratori conclou que duien paracetamol

Dos suposats traficants de Figueres passen dos mesos a la presó fins que el laboratori conclou que duien paracetamol
