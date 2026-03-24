Patrimoni
Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble
El primer acte de l'associació, que fa conjuntament amb la Confraria de Pescadors, serà la inauguració del Racó del Pescador del Port de Llançà on instal·laran, de nou, el Banc del Si No Fos i una escultura de Marc Falcó, aquest dissabte 28 de març
Amb la instal·lació d'una escultura de l'artista llançanenc Marc Falcó Yáñez, batejada com Mola de peix de la mar d'Amunt, i del Banc del Si No Fos, en homenatge als pescadors jubilats, s'inaugurarà el Racó del Pescador del Port de Llançà, aquest dissabte 28 de març, a les onze del matí, ubicat en un espai del pàrquing del Port, a tocar la Casa del Mar. Aquesta iniciativa ha estat promoguda per l'associació Gent de Mar de Llançà, que acaba de formalitzar-se i aquest serà el seu primer acte oficial, i per la Confraria de Pescadors del poble. Rere aquesta proposta hi ha la voluntat de la gent de Llançà de recuperar la memòria oral del poble i el patrimoni vinculat al mar i a la pesca, un tresor que senten s'està perdent.
Esther Sánchez, membre de la junta de l'associació Gent de Mar, explica que la idea d'instal·lar el Banc del Si No Fos, present en molts pobles de l'Empordà i que Llançà també havia tingut fa molt temps, els la va donar l'any passat el veí Josep Cervera, un vell pescador llançanenc de 90 anys que, tot i haver-ho reclamat en múltiples ocasions, no havia tingut èxit. "Quan ens ho va dir ens va fer entrar molta nostàlgia perquè la gent gran s'asseia a tocar la Casa del Mar, a redós de la tramuntana, i hi passaven el dia", rememora Sánchez qui, tot i ser de Llançà, no el recorda haver vist mai. Malgrat que Josep Cervera, a qui tothom coneixia com Bep, va morir recentment -l'associació el va poder entrevistar una setmana abans del seu traspàs-, a partir d'ara hi haurà, tal com ell desitjava, un banc i dues cadires de fusta amb una placa d'homenatge. Al seu costat, l'escultura cedida per Marc Falcó.
Aquesta inauguració serà el primer acte organitzat per Gent de Mar de Llançà, una associació presidida per Jesús López Mallol que ja compta amb prop de tres-centes persones apuntades, futurs socis que abonaran una quota anual simbòlica, tots ells vinculats familiarment a la mar i la pesca. El naixement d'aquesta associació va ser un suggeriment fet pel president de la Confraria de pescadors, Jordi Fulcarà, el dia de la inauguració de la Casa del Mar. L'entitat cultural té per principal objectiu preservar la memòria oral i el patrimoni del món pesquer de Llançà i la seva gent, davant la fràgil situació que viu actualment el món de la pesca. A Llançà, com a molts altres ports pesquers catalans, "cada cop queden menys pescadors i menys barques de pesca. Nosaltres volem recollir tota l'essència del que era el barri del port, la vida que hi havia i com va anar canviant".
Entre les propostes que ja han començat a engegar des de l'associació destaquen entrevistes a gent gran del poble, homes i dones vinculades a la mar, entrevistes que s'estan enregistrant en format audiovisual i que testimonien tot allò que van viure. Han començat amb la gent més gran del poble i en porten fetes unes vint-i-cinc, un material extraordinari que servirà per nodrir una futura filmoteca, amb tot de material gràfic que servirà per preservar la memòria viva i col·lectiva de Llançà, "tot el que van viure, tot el que hi havia al port". Sánchez reconeix que són unes entrevistes molt emotives perquè "són persones que ho expliquen amb tanta sensibilitat i carinyo, han viscut una altra època i tot això no es pot perdre", assegura convençuda Esther Sánchez qui recorda com encara existeixen velles cases de pescadors a Llançà: algunes són una ruïna, però altres s'han renovat i han mantingut l'estructura. Com a tall d'anècdota explica, a més, que avui dia el Castellar està unit a terra pel pàrquing de ciment de la Gola, però que els veïns més grans encara recorden com anaven al Castellar caminant per l'aigua: "La platja del port arribava fins allà".
La junta de l'associació també té la voluntat d'organitzar exposicions temporals de gent del poble vinculades amb el món de la pesca. Es farien, explica, a l'espai que els vol cedir l'Ajuntament al primer pis de la Casa del Mar. Tot i això, Esther Sánchez va més enllà i assegura que Llançà hauria de preservar el llegat material dels pescadors del poble tenint present "la llarga història pesquera local". De fet, recorda que moltes famílies ja han cedit peces al Museu de Palamós, però que encara n'hi ha que disposen d'objectes com ella mateixa. Biòloga de formació, és una apassionada dels cargols i disposa d'una col·lecció molt important que va iniciar als anys 90. Una part d'aquesta la vol cedir a l'associació "perquè es quedi a la Casa del Mar", però també vol donar-ne una altra part a l'institut de secundària i a l'escola municipal.
Conferències d'especialistes i trobades intergeneracionals
D'altra banda, Gent de Mar volen impulsar des de conferències d'especialistes del món universitari que apropin els nous projectes i estudis del món pesquer o pescadors en actiu fins a activitats que barregin generacions diferents perquè "no es perdi aquesta història, aquestes arrels". Volen, doncs, que "la Casa del Mar sigui un lloc de trobada tant per la gent gran com per la gent jove". Esther Sánchez parla d'una possible Nit dels Contes o de les Històries, que els antics pescadors puguin anar-hi i explicar aquests relats i anècdotes de com vivien. "Que ells siguin els protagonistes de la història que expliquen", diu Esther Sánchez conscient que, avui dia, pel port de Llançà passeja molta gent de fora el poble que desconeix les arrels del lloc on es troben. "Crec que si hi ha un coneixement del lloc on vius, és més fàcil respectar-ho i preservar-ho", conclou. Gent de Mar de Llançà compta amb el suport de l'Ajuntament de Llançà.
