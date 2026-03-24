Contes
L'EMPORDÀ publicarà una sèrie de contes d'Anna Garcia il·lustrats per Lurdes Portas
L'EMPORDÀ comença a publicar una sèrie de contes escrits per Anna Garcia Mañé i il·lustrats per Lurdes Portas, dues autores estretament vinculades a Roses i al món de l'educació. La iniciativa permetrà acostar als lectors unes històries nascudes de la imaginació i de la sensibilitat de dues creadores que comparteixen una llarga trajectòria personal i professional. El primer dels contes, Piula, la gosseta que menjava paraules, ha sortit publicat aquest dimarts i n'aniran apareixent més de forma periòdica.
Anna Garcia Mañé, nascuda a Barcelona l'any 1959, és mestra d'educació infantil i va treballar durant catorze anys a l'escola Narcís Monturiol de Roses. Al llarg de la seva trajectòria, la seva gran passió ha estat explicar contes i històries inventades tant als seus fills com als seus alumnes. Un cop jubilada, ha fet realitat el seu somni d'escriure i ha publicat Contes de Roses, il·lustrat per Pilarín Bayés, una obra formada per històries ambientades en alguns dels espais més emblemàtics del municipi. També és autora de la novel·la Vivir para soñar, centrada en la vida d'una dona a la recerca de la felicitat.
Per la seva banda, Lurdes Portas va néixer l'any 1963 a Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, tot i que resideix a Roses des de 1991. Des de ben jove ha trobat en el dibuix, la pintura i la ceràmica una forma d'expressió que ha convertit en una autèntica passió. La seva formació artística es va iniciar a Olot, a l'Escola de Belles Arts, on va cursar monogràfics de dibuix artístic, tècniques pictòriques i història de l'art. Ja a Roses, ha continuat aprofundint en aquesta vocació amb diferents mestres.
La vinculació entre les dues autores va més enllà del projecte editorial. Igual que Anna Garcia, Lurdes Portas també ha desenvolupat la seva vida professional com a mestra d'educació infantil a l'escola Narcís Monturiol de Roses. En aquest àmbit, sempre ha apostat per transmetre als infants el gust per experimentar amb els colors, dibuixar i expressar-se artísticament. Ara, amb més temps per dedicar-se a les seves passions, posa el seu talent al servei dels contes que imagina la seva amiga i companya.
