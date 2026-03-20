El Teatre-Museu Dalí de Figueres exposarà onze obres que exploren les il·lusions òptiques a la Sala de les Lògies
Les peces reflecteixen una etapa marcada per la investigació i l'experimentació de l'artista en aquest àmbit
El Teatre-Museu Dalí de Figueres exposarà onze obres de la seva col·lecció permanent en què Salvador Dalí experimenta amb tècniques que generen il·lusions òptiques, com l'estereoscòpia, l'anàglif o l'holograma. La mostra posa de manifest la voluntat de l'artista d'explorar noves formes de representació a partir dels avenços científics i tecnològics, amb la mirada posada a qüestionar la percepció de la realitat. Il·lustra un període clau de la trajectòria del geni empordanès, especialment intens als anys setanta, coincidint amb la creació del museu.
El conjunt expositiu inclou vuit pintures, dues de les quals són estereoscòpiques, un dibuix, una anamorfosi, la gravació d'un holograma i sis fotografies. Totes reflecteixen la inquietud que Dalí va tenir al llarg de la seva vida per explorar noves formes de representació a través de recursos científics i tecnològics, amb l'objectiu de qüestionar la percepció de la realitat.
Des dels anys vint, l'obra de Dalí es caracteritza per imatges enigmàtiques que desafien la mirada de l'espectador. Tanmateix, és especialment a partir dels anys seixanta quan intensifica els experiments amb il·lusions òptiques i els converteix en una constant creativa.
Per aconseguir aquestes experiències perceptives singulars, l'artista adapta la seva tècnica als avenços del seu temps. Mitjançant recursos com la doble imatge, l'estereoscòpia o l'holograma, Dalí planteja una representació simultània de la realitat.
Entre les tècniques destacades, l'estereoscòpia es basa en la combinació de dues imatges gairebé idèntiques que, observades correctament, generen sensació de relleu. L'anàglif, per la seva banda, utilitza colors complementaris per crear profunditat tridimensional quan es visualitza amb filtres específics. L'holograma, una de les exploracions més avançades de Dalí, permet reproduir imatges amb informació de profunditat mitjançant la interferència de feixos de llum.
La mostra també evidencia la fascinació de l'artista per la doble imatge, que desenvolupa des dels anys trenta a través del mètode paranoicocrític. Aquest sistema li permet crear composicions amb múltiples lectures sense revelar-ne els elements, oferint interpretacions canviants segons la mirada de l'espectador.
A aquest univers visual s'hi afegeixen les anamorfosis, imatges distorsionades que només es poden comprendre des d'un punt de vista concret, i les anomenades transformacions, que introdueixen noves capes de significat en interpretacions recognoscibles.
Les obres es podran veure a partir de dimarts vinent, 24 de març, a la Sala de les Lògies, l'espai on fins ara s'havia exposat La Madona de Portlligat. La mostra s'allargarà com a mínim dos anys.
