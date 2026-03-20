Rosana actuarà al Sons del Món de Roses per celebrar 30 anys de 'Lunas rotas'

Serà l'únic concert de la cantant canària a les comarques gironines

Rosana, en una imatge promocional. / Sons del Món

Alba Carmona

Roses

El festival Sons del Món acollirà el 5 d’agost a la Ciutadella de Roses el concert de Rosana que, després d’anys sense girar, torna als escenaris per celebrar els 30 anys de la publicació del disc Lunas Rotas. Aquest àlbum va convertir la cantant canària en un fenomen musical mundial amb cançons com El talismán, Si tu no estàs aquí o A fuego lento.El concert serà l'única actuació de la gira Vamos a Star a les comarques gironines. Les entrades ja estan a la venda.

Aquest concert se suma als ja anunciats de Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma i Lax’n’Busto.

  1. El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
  2. Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
  3. El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
  4. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  5. El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
  6. L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
  7. Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar
  8. Aida Casanova, advocada de família: “El permís per hospitalització no ha de començar el dia de l'ingrés”

El Govern rebaixarà al 10% l’IVA dels combustibles per frenar l’escalada de preus

Un donant de semen transmet una malaltia minoritària a tres persones a Catalunya: "Potser n’hi ha més, però no ho sabem"

Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya

El Barçà obrirà "molt aviat" una botiga oficial al Gran Jonquera

La intel·ligència artificial irromp a la consulta mèdica: "Molts pacients arriben ja amb el diagnòstic"

Els experts coincideixen: si et jubiles més tard cobraràs fins a 120 euros més de pensió cada mes

Un assaig revela que un nou medicament, l'axitinib, aconsegueix frenar l'avenç de tumors neuroendocrins

Els millors plans per aquest cap de setmana a l'Alt Empordà

