Moda
'Creativity Experience' reivindica a Figueres el diàleg entre moda d’autor i fotografia
En aquesta nova edició es reafirma la seva aposta per la moda d’autor com a eix central, establint en aquesta ocasió un diàleg amb la fotografia com a llenguatge creatiu i documental
Durant dos dies, 28 i 29 de març el Casino Menestral Figuerenc acollirà diverses activitats
El projecte cultural Creativity Experience torna els dies 28 i 29 de març amb una nova edició que reafirma la seva aposta per la moda d’autor com a eix central i estableix, en aquesta ocasió, un diàleg amb la fotografia com a llenguatge creatiu i documental.
Amb una clara vocació internacional, l’esdeveniment continua explorant les connexions entre disciplines culturals i artístiques, generant sinergies entre moda, imatge i pensament contemporani, i situant Figueres com a espai obert a la creativitat i la innovació.
Durant el cap de setmana, el Casino Menestral Figuerenc acollirà les diferents activitats que es duen a terme en el marc de la Creativity Experience.
El 28 de març, a les 19 hores, s’inaugurarà l’esdeveniment i l’exposició de fotografia, i a les 19.30 començarà la ponència de Patrycia Centeno, periodista especialitzada en moda i comunicació política, reconeguda per la seva anàlisi del llenguatge estètic com a forma de discurs i identitat contemporània. A les 20.30 hi haurà la desfilada de moda d’autor, amb creadors d’avantguarda presents a les principals setmanes de la moda internacionals: Klasica, UJOH, DIVKA, Limi Feu i peces d’arxiu de Yohji Yamamoto i de Comme des Garçons. Per tancar el primer dia, es farà una after party privé a les 21.
El 29 de març, a partir de les 18h , començarà una sessió de documentals de moda amb la projecció de Peter Lindbergh. El fotógrafo de las supermodelos, Isabel Marant. El nacimiento de una colección i Wim Wenders. Carnet de notes sur vêtements et villes.
Una mirada transversal de la creativitat
Amb aquests dos dies d’activitats, Creativity Experience es consolida com una plataforma que apropa la moda de creador al públic des d’una perspectiva cultural, posant en valor el disseny, el concepte i la qualitat. Cada edició estableix un diàleg amb una disciplina diferent, ampliant la mirada sobre la creativitat contemporània i generant experiències culturals úniques. En aquesta edició, la fotografia esdevé protagonista com a eina de narració, memòria i construcció d’imaginaris, reforçant el vincle entre imatge i moda en el context actual.
Subscriu-te per seguir llegint
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- Els experts recomanen tenir aquesta quantitat de diners en efectiu a casa 'per a les emergències
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- L’ampliació dels cribratges de còlon fins als 74 anys farà augmentar en un 30% la població catalana cridada a participar
- “Sense formació, sense papers i plorant en silenci”: la història d’Isabel Faya dona veu a la precarietat de les cuidadores domiciliàries
- Pilar Mejías, mare de dos joves amb atàxia de Friedreich: 'L'Álvaro ja no pot menjar sol i la Marta no pot caminar