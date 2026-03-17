Literatura
Recuperen 'L'hereu Noradell', una novel·la que reviu l'Empordà vinícola i la fil·loxera del segle XIX
El llibre, de l'Editorial Barcino, formarà part de la col·lecció 'Imprescindibles'
L'obra de Carles Bosch de la Trinxeria feia més de quaranta anys que no s'havia publicat
L’Editorial Barcino ha recuperat L’hereu Noradell, una de les grans novel·les de la Renaixença catalana escrita per Carles Bosch de la Trinxeria. El llibre, que formarà part de la col·lecció ‘Imprescindibles’, feia més de quaranta anys que no s’havia publicat. La història gira al voltant de Marçal Noradell, hereu d’una gran hisenda vinícola situada a la falda de l’Albera, en plena zona vitícola empordanesa. El relat mostra la decadència econòmica de la família en el context de la devastadora plaga de la fil·loxera, que va arrasar el camp català a finals del segle XIX.
El conflicte central sorgeix quan Marçal decideix abandonar la fidelitat a la terra i a la família per traslladar-se a Madrid com a diputat de les Corts. Allà, lluny de l’univers rural que l’ha format, acaba deixant-se arrossegar pel joc, els vicis i els ambients de la capital. La novel·la també esdevé un retrat literari del naixement del catalanisme polític i planteja tensions entre centre i perifèria.
Aquesta nova edició ha estat a cura per Josep Camps Arbós, especialista en literatura catalana dels segles XIX i XX, que contextualitza l’obra i la situa en el panorama literari de la seva època. L’hereu Noradell arribarà a les llibreries aquest dimecres 18 de març.
