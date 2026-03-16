Festival Ceba Negra 2026
El Festival Ceba Negra de Figueres desafia el mal temps i tanca la cinquena edició amb 1.000 assistents
El certamen, dedicat a la crònica negra i al true crime, s'ha celebrat del 13 al 15 de març a La Cate i ha reunit ponents com Sebastià d’Arbó, Narcís Bardalet, Francesc Morales i Dani El Rojo
L'exagent de la Guàrdia Civil Enrique Gómez ha rebut el guardó Fulla Negra
Figueres ha tornat a ser aquest cap de setmana punt de trobada dels aficionats a la crònica negra amb la celebració de la cinquena edició del Festival Ceba Negra, que ha aplegat prop de 1.000 assistents al llarg dels tres dies de programació. El certamen, celebrat del 13 al 15 de març a l'Auditori de La Cate, ha mantingut la seva capacitat de convocatòria tot i les condicions meteorològiques adverses.
El festival, especialitzat en true crime i periodisme d'investigació, ha ofert una programació amb pòdcasts en directe, projeccions i conferències amb especialistes per abordar alguns dels casos més coneguts i inquietants de la crònica negra. La cita ha servit, un any més, per reunir públic, experts i divulgadors al voltant d'un gènere que continua despertant interès.
Entre les activitats més destacades hi ha hagut la conferència de Sebastià d'Arbó sobre La Vampira de Barcelona, que també ha inclòs la projecció de la pel·lícula dedicada al cas. També s'hi ha programat un episodi en directe del pòdcast La Nit Més Fosca, centrat en el crim i la desaparició de Xavier Dupont de Ligonnès.
La programació també ha inclòs la xerrada La Catalunya quinqui, amb Dani el Rojo i Enrique Gómez, que han compartit les seves experiències des de dues perspectives diferents: la d'un exatracador de bancs i la d'un membre de la Guàrdia Civil.
Així mateix, Enrique Gómez ha estat reconegut amb el guardó Fulla Negra per la investigació de casos a les comarques gironines. El reconeixement el va rebre dissabte al matí després d'un cara a cara que va mantenir amb Dani el Rojo.
D'altra banda, Francesc Morales ha ofert una ponència sobre els assassins en sèrie i el seu impacte en la cultura popular.
Altres sessions han abordat casos i fenòmens que encara generen interès social, com el cas dels Orrit, exposat per Marc Solanes; les desaparicions del "Nen pintor de Màlaga" i del cas de Somosierra, tractades pel pòdcast Las Amigas Estupendas; o la mirada periodística sobre els crims, amb una intervenció de Pere Cullell. El festival també ha reservat espai per analitzar el fenomen cultural del satanic panic al programa Pànic a la Ciutat, des del bar de La Cate.
La jornada de cloenda ha incorporat noves propostes, com Catalunya misteriosa, amb Jorge Ríos, centrada en llegendes i misteris originats al país, i la conferència Els crims del santoral catòlic, a càrrec de Narcís Bardalet i Josep Maria Dacosta.
Bon balanç
Amb aquesta cinquena edició, el Ceba Negra reforça la trajectòria iniciada l'any 2022 i es consolida com un dels festivals de referència a Catalunya en l'àmbit de la crònica negra i el true crime. Segons l'organització, la resposta del públic durant tot el cap de setmana confirma l'interès creixent per aquest tipus de continguts, malgrat la pluja i el mal temps.
El festival tanca així una nova edició amb una valoració positiva tant per l'assistència com per la programació, i amb la vista posada en futures convocatòries.
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
- Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
- Ha mort Xavier Casellas Mas, 'Patxè', el pintor que va apostar per la llibertat creativa
- Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
- La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador