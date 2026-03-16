Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Robatoris Roses i FigueresDemografia EscalaEstat ecològic Alt EmpordàLa Volta Alt EmpordàDocents Alt EmpordàL'Escala dels Llibres
instagramlinkedin

Festival literari

"L'Escala dels Llibres" s'estrena amb bona nota malgrat les inclemències meteorològiques

La pluja i el vent van obligar a traslladar la majoria d'activitats, inicialment previstes a l'entorn del passeig Lluís Albert, a la Sala Polivalent

Les imatges de "L'Escala dels llibres" 2026 / Basili Gironès

L'Escala

L'Escala ha celebrat aquest cap de setmana la primera edició de "L'Escala dels Llibres". El festival literari, que és l'evolució del projecte "L'Escala, Vila del Llibre", s'ha tancat amb un balanç positiu, tot i les inclemències meteorològiques que han marcat bona part de la programació. La pluja i el vent van obligar a traslladar la majoria d'activitats, inicialment previstes a l'entorn del passeig Lluís Albert, a la Sala Polivalent, però el festival va poder mantenir tots els actes previstos i va registrar una bona assistència.

Segons l'organització, la resposta del públic ha estat positiva en la major part de propostes programades. El comissari literari del festival, Enric Tubert, ha destacat que el desenvolupament de l'edició ha confirmat la solidesa del model. En la mateixa línia, el regidor de Cultura, Martí Guinart, ha subratllat que, malgrat els canvis obligats pel temps, la programació s'ha pogut mantenir i el públic ha continuat responent.

El successor de "L'Escala. Vila del Llibre"

"L'Escala dels Llibres" pren el relleu de "L'Escala. Vila del Llibre", un festival literari que havia arribat a les set edicions. La nova proposta neix amb l'objectiu de mantenir els elements d'èxit del model anterior, renovar-ne el plantejament conceptual i reforçar-ne l'arrelament al territori.

Un instant de "L'Escala dels llibres" 2026 / Ajuntament de l'Escala

La primera edició de "L'Escala dels Llibres" ha girat entorn del viatge com a experiència transformadora. La inauguració es va fer divendres amb Eusebi Ayensa, acompanyat de la representació d'un espectacle basat en el llibre El bell viatge. Kavafis a la cultura, guardonat amb el Premi Joan Fuster, i d'un recital poètic amb Carme Callol i Jaume Comas.

Durant el cap de setmana, el festival ha comptat amb la participació d'autors i veus destacades com Manuel Forcano, Rafel Nadal, Jaume Bartrolí Orpí, Mar Camps i Josep Maria Fonalleras, així com amb especialistes que han aprofundit en figures com Aurora Bertrana i Víctor Català.

Un dels eixos del certamen ha tornat a ser el mercat editorial, que ha reunit una trentena d'editorials independents d'arreu del país, amb propostes vinculades al patrimoni i la memòria, la narrativa contemporània, l'assaig i la literatura infantil i juvenil.

El primer "L'Escala dels llibres" s'ha celebrat sota cobert. / Ajuntament de l'Escala

El programa també ha inclòs rutes literàries dedicades a Víctor Català, Josep Pla i una visita al MAC Empúries, amb l'objectiu de reforçar la connexió entre patrimoni, paisatge i literatura.

L'esdeveniment està impulsat per l'Ajuntament de l'Escala, amb la direcció i producció executiva de Tania Hirte i la direcció artística i el comissariat literari d'Enric Tubert.


Tracking Pixel Contents