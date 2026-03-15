Lectura
Un club de lectura infantil triomfa a Figueres i penja el cartell de ple: "Aprenen que llegint es poden divertir"
Al Centre Cívic Joaquim Xirau de la Marca de l'Ham, els petits lectors s’endinsen en històries plenes d’aventura, participen en jocs i fins i tot utilitzen el teatre per interioritzar el que han llegit
Cada sessió desperta passió pels llibres, fomenta la creativitat i converteix la lectura en un espai de diversió i aprenentatge, amb el suport de les famílies
El darrer divendres de cada mes, el Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres bull d’activitat, i el motiu és fomentar l’hàbit de llegir entre els infants. El club de lectura infantil, que es va posar en marxa amb l’inici de curs, atrau cada vegada més nens i nenes, tant és així que els organitzadors han hagut de penjar el cartell de complet.
Èxit inesperat
Creat amb la col·laboració de la Biblioteca Carles Fages de Climent, el club ha tingut un èxit inesperat que ha superat totes les expectatives: les sessions han omplert ràpidament totes les places i els organitzadors han hagut de tancar la llista d’inscripcions. "Cada dia que venia, s’apuntaven més nens i nenes del barri, fins que vam haver de dir prou. Una quinzena és el màxim", explica la responsable del club, Dolors Cabrera, destacant l’entusiasme dels participants d’entre 8 i 12 anys.
Passió pels llibres
Els infants venen per la passió pels llibres i la curiositat de compartir històries amb els companys, i s’hi queden perquè "aprenen que llegint es poden divertir. El llibre el llegeixen a casa i aquí venen a jugar al voltant d’un llibre i a fer activitats relacionades amb el llibre". La dinàmica del club combina jocs, preguntes ràpides, mini teatre i altres activitats que fan la lectura activa i divertida, permetent que els nens expressin la seva creativitat i opinió personal.
Els llibres es converteixen en un punt de trobada i motor de converses i aprenentatge compartit. En la darrera sessió del mes de febrer, Els Filstrup de Jaume Copons va captivar els participants, que van descriure els protagonistes amb imaginació i entusiasme: una família de lladres, un cognom amb un codi secret, un llibre molt divertit. No podien parar de parlar i van expressar el desig de sortir a un programa que miren sovint: l’Infok de TV3, per poder mostrar a tothom la passió desbordant que els ha despertat aquest club de lectura.
Objectiu pedagògic
El club també té un objectiu pedagògic important: potenciar la comprensió lectora. "On no arriba a un, arriba a l’altre. I això està molt bé. En un moment que costa tant llegir, la comprensió és vital", comenta la coordinadora. Aquest és un dels objectius de la proposta que forma part del Pla de Lectura Municipal Figueres 2025-2028, impulsat per la Biblioteca Fages de Climent amb la col·laboració de diferents àrees de l’Ajuntament i agents locals.
Una de les coses que més valoren els infants és que després de llegir cada llibre reben un petit obsequi relacionat amb la lectura. "En alguna ocasió quan acaba el club de lectura hem regalat un llibre. Una nena em va dir: 'És el primer llibre que tinc que és meu', i clar, això emociona, és molt bonic", recorda la coordinadora del club.
Cal destacar que les famílies participen activament, ajudant els fills a entendre paraules o conceptes, i el barri actiu contribueix a crear un espai que els infants ja consideren el seu preferit de la setmana. Aquest no és l’únic club de lectura per a infants a la ciutat.
El pla, amb l’objectiu de potenciar la lectura en català com a eina de cohesió social i igualtat d’oportunitats, inclou clubs de lectura adreçats a alumnes de 4t a 6è de primària a diversos barris, que es desenvolupen fins al maig, amb places disponibles al Centre Cívic Creu de la Mà, mentre que a la Biblioteca el club per a 3r de primària té les places ocupades. "L’objectiu és crear hàbits de lectura entre infants que no acostumen a venir a la Biblioteca, en un entorn familiar i proper on poden descobrir, compartir i gaudir dels llibres" remarca la directora de la biblioteca Nati Vilanova.
Subscriu-te per seguir llegint
