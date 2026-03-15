Cinema
'Balandrau, vent salvatge' aguanta l'envestida de Torrente i supera el milió d'euros a taquilla
La pel·lícula, la primera que ha dirigit Fernando Trullols, ha entrat al Top 7 de la taquilla espanyola aquest cap de setmana
El productor Tono Folguera i el coproductor Guille Cascante van assistir aquest dissabte passat a la projecció del film als Catcinemes de Figueres i van donar detalls de com es va fer la pel·lícula
Hi havia molta por davant la irrupció de l'última pel·lícula de la saga Torrente de Santiago Segura. De fet, un 80% del taquillatge d'aquest cap de setmana se l'emportava aquest títol mentre que el 20% que quedava se l'havien de repartir la resta de pel·lícules. 'Balandrau, vent salvatge', però ha aguantat l'envestida i el públic ha continuat fidel a aquesta història de fort component humà, cosa que ha permès no només que no caigui sinó que entri al Top 7 de la taquilla espanyola superant ja el milió d'euros de recaptació. Això, de fet, té molt mèrit, ja que la pel·lícula quasi no s'està projectant a cap cinema fora de Catalunya. Aquest èxit, doncs, han contribuït també els centenars d'espectadors empordanesos que han continuat anant a les sales de cinema per veure-la. Dissabte passat, a més, el públic figuerenc va tenir l'oportunitat d'escoltar en directe al productor Tono Folguera i al coproductor Guille Cascante, vinculat a Pedret i Marzà i productor de 'Crims', que, convidats per cineclub Diòptria, van compartir, durant l'última sessió als Catcinemes de Figueres, detalls d'aquest projecte cinematogràfic, que ha estat l'estrena a la direcció de Fernando Trullols. Així van parlar dels reptes tècnics que havia suposat -entre ells reproduir, per primera vegada a la història, un torb en un espai tancat- i, al mateix temps, la sensació d'haver format part d'alguna cosa molt gran.
