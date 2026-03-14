DEP
Mor l’actriu Gemma Cuervo als 91 anys
La gran dama del teatre també va ser molt coneguda pels seus papers a 'Aquí no hay quien viva' i 'La que se avecina'
Carlos Merenciano
L’actriu Gemma Cuervo ha mort als 91 anys a Madrid, segons han confirmat fonts familiars a l’agència EFE. La intèrpret, un dels rostres més emblemàtics de l’escena espanyola durant dècades, deixa darrere seu una extensa carrera en teatre, cinema i televisió que la va convertir en una figura molt estimada per diverses generacions d’espectadors.
Nascuda a Barcelona el 1934, Cuervo va desenvolupar una trajectòria de més de mig segle sobre els escenaris. Tot i que el teatre va ser sempre la seva gran passió, va assolir una enorme popularitat entre el gran públic gràcies a la televisió, amb papers memorables en sèries com 'Aquí no hay quien viva', on interpretava la Vicenta, o 'La que se avecina', on va donar vida a la Mari Tere.
L’actriu també va ser un nom molt respectat dins de la interpretació teatral espanyola, amb desenes de muntatges a l’esquena i una llarga carrera que va combinar amb treballs en cinema i televisió. Durant anys va formar una de les parelles més conegudes de la professió amb l’actor Fernando Guillén, amb qui va tenir dos fills: Cayetana Guillén Cuervo i Fernando Guillén Cuervo, tots dos també dedicats al món de la interpretació.
En els últims anys, diverses informacions assenyalaven que l’actriu patia una malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), un problema respiratori que arrossegava des de feia temps. Tot i això, va continuar sent una figura molt estimada dins de la professió i pel públic.
Amb la seva mort desapareix una de les grans dames de la interpretació espanyola, una actriu que va aconseguir conquerir tant el públic teatral com el televisiu i el llegat de la qual queda lligat a alguns dels títols més populars de la ficció nacional.
