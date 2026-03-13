Necrològica
Ha mort Xavier Casellas Mas, 'Patxè', el pintor que va apostar per la llibertat creativa
Nascut a Garriguella, on vivia, tenia 73 anys i sempre va entendre el treball artístic com un camí de recerca i de creixement personal
El pintor Xavier Casellas Mas (1952-2026), conegut com a Patxè, ha mort aquest dijous a 73 anys. La cerimònia de comiat de l'artista, que havia nascut a Garriguella, poble al qual va ser fidel sempre, es farà aquest dissabte a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens, a Figueres. Patxè estava casat amb Remei Sais.
Patxè va néixer l'any 1952 a Garriguella. Era fill de Pere Casellas Pi, de Roses, i de Teresa Mas Pi, de Garriguella, com explica Inés Padrosa al Diccionari Bibliogràfic de l'Alt Empordà. A Garriguella, Patxè viuria tota la infantesa fins als tretze anys quan es va traslladar a Roses. Posteriorment, retornaria al poble on va néixer per instal·lar-se a la casa pairal materna. Eren els anys 70 quan va escollir l'art com a camí vital. De formació autodidacta, en el seu viatge a París, concretament al Centre Georges Pompidou, va descobrir l'expressionisme abstracte. L'any 1980 va realitzar les seves primeres exposicions i el 1983 va exposar a la Caixa de Figueres, Banyoles i la Jonquera. Durant dècades, va continuar realitzant exposicions i creant obra dins de l'àmbit de l'abstracció gestual i lírica. També va estar molt implicat amb la vida cultural de Garriguella on va instigar i promoure les Mostres de Garriguella presentant, amb la complicitat dels germans Gaspar, propietaris de la Sala Gaspar de Barcelona, primeres figures del món de l'art.
Patxè ha format part d'una generació d'artistes empordanesos amb dècades d'ofici, creadors que van primar la llibertat creativa per damunt de la seguretat i que va entendre el treball artístic com un camí de recerca i de creixement personal. Fa uns anys, l'historiador de l'art i bon amic de Patxè, Enric Tubert, va escriure sobre la seva obra aquestes paraules definitòries: "Patxè demostra que, quan en una obra conviuen la poesia i el drama, l'espectador queda tocat i l'art acaba servint per provocar una certa catarsi".
