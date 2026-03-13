Literatura
L'Escala dels Llibres explora el viatge com a tema central amb xerrades, exposicions i un mercat editorial
La primera edició d’aquest festival impulsat per l’Ajuntament, que pren el relleu a la Vila del Llibre, es fa des d’aquest divendres 13 de març i fins diumenge i reuneix editorials, autors i lectors
"El viatge entès com una epopeia que ens explica el retorn a casa, com un document que ens ajuda a descobrir realitats llunyanes que ens són absolutament desconegudes, com un tema que serveix de guia a la producció poètica d’algun autor feliçment traduït al català de manera modèlica, com una experiència vital que esdevé matèria literària, com diverses maneres d’entendre el desplaçament com a aventura personal i com a matèria narrativa". Entorn aquest eix temàtic del viatge i la seva evolució definit per l’historiador de l’art, Enric Tubert, parteix la primera edició del festival L’Escala dels Llibres que veu la llum sota la seva direcció artística des d’aquest divendres fins diumenge. Xerrades, exposicions, recitals, concerts, rutes literàries i, sobretot, un mercat editorial amb trenta segells independents l’ompliran de contingut.
L’interès de l’Escala pel món del llibre és conegut. Els últims set anys, el municipi ha acollit L’Escala. Vila del Llibre, un projecte que va ajudar a consolidar un públic i que ara l’Ajuntament dona continuïtat amb un festival propi. L’Escala dels llibres vol ser, explica Tubert, "una metàfora que evoqui la vocació del poble de l’Escala d’esdevenir un port en el qual tots els actors implicats en el món del llibre -editorials, autors i autores, lectors, llibreters, crítics, biblioteques- facin escala durant tres dies i que tot allò que es derivi d’aquesta escala i de l’intercanvi que generi sigui enriquidor i contribueixi a potenciar la literatura com una eina insubstituïble en un país que aspira a aconseguir les quotes de civilitat més altes possibles".
El programa que es proposa és, en ell mateix, tot un viatge de descoberta. Divendres a les set de la tarda s’obrirà amb la presentació d’El bell viatge: Kavafis a la cultura catalana d’Eusebi Ayensa, guanyador del premi d’assaig Joan Fuster, i un recital poètic amb Carme Callol i Jaume Comas. L’espai, el Clos del Pastor, escenari principal on es duran a terme les xerrades i diàlegs com el que mantindran Rafel Nadal, autor del llibre Mar d’estiu, i Jaume Bartrolí, autor d’Un milió d’illes. Petits mons, dissabte a les 12 del migdia. O bé el diàleg sobre Michel de Montaigne, entre Vicent Alonso i Jordi Raventós. Cal destacar també la presència de Josep Maria Fonalleras qui conversarà amb el periodista Uri Costak sobre la seva particular manera de viatjar i redescobrir un mateix lloc com evidencia el seu darrer llibre, Un cafè a Roma. Serà diumenge, a les 11 del matí.
Tres propostes
L’any 1919, Carles Riba va publicar la primera traducció catalana de l’Odissea i, més tard, va concebre una versió resumida i divulgativa per acostar l’epopeia d’Ulisses a tots els públics sense renunciar al rigor literari. Un segle més tard, Cal·lígraf recupera el projecte publicant Les aventures d’Ulisses amb les il·lustracions de Dani Torrent que aquests dies s’exhibiran a la galeria Port 25.
L’escriptora Aurora Bertrana va convertir el viatge en experiència vital i matèria literària. Des de la Polinèsia fins al Marroc, la seva obra traça una mirada lliure, moderna i sovint desacomplexada sobre altres cultures i sobre ella mateixa. Adriana Barcia José, responsable de l’edició de Vent de grop (2025) proposa revisitar-la des d’una perspectiva contemporània en una xerrada dissabte al Clos del Pastor.
El festival L'Escala dels Llibres també inclou recitals poètics i espectacles, entre els quals un concert de Joina, una artista que destaca per un llenguatge propi i una escriptura musical que desdibuixa fronteres. Dissabte, a les vuit del vespre, a l’escenari Voramar, presenta el seu tercer àlbum, Entre la mort i el desglaç, cançons que neixen d’una experiència de pèrdua i dol que es transforma en viatge sonor cap a la foscor.
