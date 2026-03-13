Festival Ceba Negra
Jorge Ríos recopila enigmes i històries sobre vampirs, bruixes i malediccions a 'Catalunya misteriosa'
El comunicador de Palamós es defineix com a escèptic i busca amb aquests relats entendre el més enllà
Aquest és el segon llibre de Ríos i el presenta al festival Ceba Negra de Figueres, aquest diumenge 15 de març
El comunicador Jorge Ríos, de Palamós, recorda que, quan era petit, per Nadal, sentia d’amagat les dones de la família parlant de cases encantades i històries misterioses. Allò li va despertar tal curiositat que, amb onze anys, va començar a investigar tota mena d’enigmes i, d’adult, a explicar-los ja sigui al programa Informe Enigma a Ràdio Platja d’Aro, el canal de YouTube amb el mateix nom dedicat al true crime o en rutes de misteri i crònica negra que fa per les comarques gironines. Ara, ha recopilat, al llibre Catalunya misteriosa (Rosa dels Vents), una trentena d’aquestes històries poc conegudes que ha investigat i on apareixen ovnis, fantasmes, vampirs o bruixes, malediccions o casos de crònica negra vinculada al món espiritual i que transporten al lector en el temps. El llibre, el segon que escriu i que ja es pot trobar a les llibreries, el presenta aquest diumenge, a les 10 del matí, a la Cate, dins el festival Ceba Negra de Figueres.
Jorge Ríos reconeix que Catalunya és una terra fèrtil en aquests relats. De fet, creu que "de tota la península Ibèrica Catalunya és la que conserva més històries d’aquestes. Seria molt estrany anar a qualsevol poble, per molt petit que sigui, i no escoltar alguna història de fantasmes, malediccions o bruixes". Això passa, diu, perquè "aquesta és una terra força antiga i els catalans són molt supersticiosos. Els nostres avis tenien una manera de veure el món i de creure molt diferent i coses que nosaltres els donem una explicació lògica, per a ells no la tenia". Les històries del llibre, transmeses per memòria oral i que l’autor novel·la amb un llenguatge amè, proposen un viatge pel país i s’aturen també a l’Alt Empordà recuperant un personatge emblemàtic de Llers: el vampir Estruc i la seva dona que reposa, en un sarcòfag, a l’entrada de la basílica de Sant Fèlix de Girona. En aquest sentit, l’autor ha optat per presentar relats i llegendes no massa difosos entre el gran públic. És el cas, per exemple, de la història d’Ugares, el primer vampir conegut a Europa que, segons sembla, era d’Amer i va viure al segle X. "No és un relat molt conegut, però els avis del poble n’han sentit a parlar alguna vegada", assegura tot afegint que ell ha trobat documents i indicis.
Catalunya misteriosa
Autor: Jorge Ríos
Editorial: Rosa dels Vents
Pàgines: 256
Preu: 20,80 euros
A banda de les llegendes, Jorge Ríos també ha inclòs testimonis i històries "estranyes" viscudes en pròpia pell com la vegada que, passejant amb la seva filla per un carrer recte, sense vies que el travessessin, que uneix la Fonteta i la Bisbal, va veure una noia amb un cotxet i una dona vestida de vermell al seu costat sense parlar-se. "Quan van arribar a la meva alçada, la dona de vermell havia desaparegut i no hi havia enlloc on amagar-se". També la vegada que va escoltar, i enregistrar, cantar el fantasma d'una noia, anomenada Irene, que molts veïns de Palamós han vist caminant o levitant, en el Museu de la Pesca amb el testimoni dels treballadors.
Jorge Ríos es descriu com una persona "molt escèptica" que necessita comprovar-ho tot. "Si tinc una mínima sospita que allò que m’expliquen o que em passa té un origen diferent, mai diré que és un fenomen estrany", admet per a qui l’objectiu de tot plegat és "entendre millor el més enllà". La seva conclusió és que "som energia i, finalment, aquesta no es crea ni es destrueix només es transforma". Malgrat tot, reconeix que un 98% dels casos que li expliquen no provenen del més enllà, "són males interpretacions de gent que passa por o no entenen què passa". Queda aquest 2% sense explicació raonable.
