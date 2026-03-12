Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

L'editorial independent Cosa Nova 17488 de Cadaqués, reconeguda amb un Premi Talent 2025 de la Fundació Impulsa Talentum

Aquest segell empordanès, acabat de néixer, s'emporta el premi Literatura i Editorial, dins la categoria Art i Cultura

També seran reconeguts l'esportista Kilian Jornet, la Fundació Sagrada Família, així com projectes capdavanters en IA i Sostenibilitat, entre altres

La directora editorial Veronica Botelho i l'editora i escriptora Ester Enrich.

La directora editorial Veronica Botelho i l'editora i escriptora Ester Enrich. / Cedida per Cosa Nova 17488

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Cadaqués

La Fundació Impulsa Talentum de Barcelona acaba de fer públic la llista dels trenta guardonats als Premis Talent 2025 i un d'ells és l'editorial independent Cosa Nova 17488 de Cadaqués que s'ha endut el guardó Literatura i Editorial dins la categoria Art i Cultura. A banda de l'editorial, també seran reconeguts l'esportista Kilian Jornet, la Fundació Sagrada Família, així com projectes capdavanters en IA i Sostenibilitat, entre altres. Aquests guardons, dividits en cinc grans àmbits d'actuació, es començaran a entregar a partir de la setmana vinent i culminaran amb una gala solidària el 4 de juny a la seu de la fundació La Fabrica s Co. en favor de la biòpsia líquida, a través de l'Asociación Anita i el projecte GoodMax, en que s’espera la presència de més de 200 persones de l’àmbit innovador, empresarial i acadèmic. Els Premis Talent tenen com a objectiu identificar, acompanyar i donar visibilitat al talent que genera un impacte positiu en la societat i l'economia. La directora editorial i fundadora, Veronica Botelho, reconeix que els ha sorprès el premi, però admet que aquest "és un reconeixement que agraïm moltíssim". A més, arriba en un moment molt especial, ja que es troben a pocs dies de la presentació del primer llibre de l'editorial, l'antologia de contes Cartografia de l'estrany. Mapa 1: Finestres, el dissabte 21 de març, a la Societat l'Amistat de Cadaqués.

