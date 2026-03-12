Literatura
L'editorial independent Cosa Nova 17488 de Cadaqués, reconeguda amb un Premi Talent 2025 de la Fundació Impulsa Talentum
Aquest segell empordanès, acabat de néixer, s'emporta el premi Literatura i Editorial, dins la categoria Art i Cultura
També seran reconeguts l'esportista Kilian Jornet, la Fundació Sagrada Família, així com projectes capdavanters en IA i Sostenibilitat, entre altres
La Fundació Impulsa Talentum de Barcelona acaba de fer públic la llista dels trenta guardonats als Premis Talent 2025 i un d'ells és l'editorial independent Cosa Nova 17488 de Cadaqués que s'ha endut el guardó Literatura i Editorial dins la categoria Art i Cultura. A banda de l'editorial, també seran reconeguts l'esportista Kilian Jornet, la Fundació Sagrada Família, així com projectes capdavanters en IA i Sostenibilitat, entre altres. Aquests guardons, dividits en cinc grans àmbits d'actuació, es començaran a entregar a partir de la setmana vinent i culminaran amb una gala solidària el 4 de juny a la seu de la fundació La Fabrica s Co. en favor de la biòpsia líquida, a través de l'Asociación Anita i el projecte GoodMax, en que s’espera la presència de més de 200 persones de l’àmbit innovador, empresarial i acadèmic. Els Premis Talent tenen com a objectiu identificar, acompanyar i donar visibilitat al talent que genera un impacte positiu en la societat i l'economia. La directora editorial i fundadora, Veronica Botelho, reconeix que els ha sorprès el premi, però admet que aquest "és un reconeixement que agraïm moltíssim". A més, arriba en un moment molt especial, ja que es troben a pocs dies de la presentació del primer llibre de l'editorial, l'antologia de contes Cartografia de l'estrany. Mapa 1: Finestres, el dissabte 21 de març, a la Societat l'Amistat de Cadaqués.
