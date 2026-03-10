Música
Un remake del programa 'Aplauso' reviurà els hits dels 80 i 90 en directe a Figueres
L’espectacle 'La Juventud Baila...encara' s'estrena de la mà de dotze músics, sis cantants i nou ballarins, aquest diumenge 15 de març, al Teatre El Jardí
El juliol de l'any 1978 va arrancar a TVE el programa Aplauso, una revista musical que presentava als espectadors les novetats musicals europees i internacionals. Després de quatre dècades de reclusió franquista, va ser tal l’èxit que, fins i tot, quan s’emetia, els dissabtes a la tarda, el país s’aturava durant dues hores. Una de les seccions d'aquell programa televisiu era el concurs de ball interprovincial La Juventud Baila i una de les parades es va fer a la discoteca Màquina de Girona on, d'entre els cent cinquanta joves que van participar, sis van ser els escollits per formar l'equip gironí que va competir amb altres d'altres províncies espanyoles i, finalment, van guanyar el campionat, el desembre de l'any 1980. Josep Massó era un d’aquells joves que va tocar el cim de l'èxit i qui, amb Laura Herrera, ara ha creat l’espectacle La Juventud Baila....encara, un remake d’Aplauso que pren com a base un repertori de cançons dels anys 80 i 90 interpretades en directe i presentat per l’actor Àlex Casanovas. L’estrena d'aquest muntatge es fa, en exclusiva, aquest diumenge 15 de març, a les 18 hores, al Teatre El Jardí de Figueres.
Dotze músics, sis cantants i nou ballarins donaran vida a aquesta proposta pensada perquè "la gent pugui escoltar i ballar". També recordaran com aquells sis joves adolescents "que ballaven a les discoteques, sense ser professionals, van acabar participant en un programa de màxima audiència" on, entre el jurat de Ràdio Televisió Espanyola que representava Girona, hi havia una periodista que, després, s'ha fet molt famosa, Isabel Gemio, aleshores locutora amb dinou anys a Ràdio Girona. També, el representant masculí gironí, que serà diumenge a Figueres, va ser Josep Badosa, pare de la reconeguda tenista Paula Badosa.
Quatre d'aquells sis joves que van guanyar el concurs, i que encara són vius, seran diumenge a Figueres, tot i que només un d'ells pujarà, en aquesta ocasió, dalt de l’escenari. Es tracta del ja citat Josep Massó, l’únic que es manté en actiu i que s’ha dedicat plenament a la música i l'espectacle. De fet, Massó i la seva dona van ser els fundadors i propietaris durant dues dècades de l'orquestra Metropol. El 2018 van aparcar aquell projecte per dedicar-se a un altre repertori ben diferent, cançons d'entre els anys 1972 i 2003 amb l'objectiu d'engrescar a un públic d'entre 40 i 70 anys, una franja que estava força desatesa i àvida per tornar a escoltar música en directe i els hits de la seva joventut. Així van crear l'exitosa banda Yo suspendí EGB que ha actuat els últims tres anys a les Fires de la Santa Creu i que enguany també repetirà. Els músics d'aquesta formació, principalment gironins, són la base musical d'aquest nou espectacle La Juventud Baila....encara que neix des de zero. "Aquí no enganyem. Posem la música en el centre, defensem la música en viu, les veus sense autotune, tal com era la música dels 80 i com el públic es mereix reviure-la", assegura Josep Massó conscient que assumeixen "un risc i un cost", però que ho fan amb moltes ganes esperant que sigui el primer pas de molts.
Les entrades per aquest espectacle d'estrena, que constarà de dues parts i d'un entreacte, es poden adquirir al web de Figueres a Escena.
