La Fundació Dalí tanca un acord per ordenar l'obra escultòrica de l'artista de la Col·lecció Clot
Es tracta d'escultures modelades pel pintor durant els anys 70
La Fundació Gala-Salvador Dalí i Iladart Limited han tancat un acord definitiu de llicència sobre l'obra escultòrica de Salvador Dalí coneguda com a Col·lecció Clot. Es tracta d'una col·lecció modelada per l'artista durant els anys 70 amb la tècnica de cera perduda. L'acord garanteix la reproducció i comercialització "pacífica" d'ampliacions autoritzades pel pintor sobre les obres d'aquesta col·lecció, donant a conèixer així una mostra "important" de la producció escultòrica de l'artista. La fundació classifica així per primera vegada les ampliacions autoritzades amb vida per Dalí, pertanyents a la col·lecció, com a obra seva.
A més, a través de l'acord, la fundació regula el mercat autoritzant que la reproducció i comercialització d’aquesta autèntica obra escultòrica es realitzi únicament a través d’Iladart Limited.
La col·lecció es caracteritza per haver estat modelada per Dalí durant els anys setanta, conformant una mostra "genuïna" de la concepció escultòrica daliniana, amb una força creativa que les diferencia d'altres edicions tridimensionals comercialitzades.
D’acord amb l’autorització atorgada per Dalí en vida, Iladart Limited continuarà i finalitzarà les edicions d’aquestes escultures, sobre la base de "l’anàlisi tècnica rigorosa" posada en marxa per la Fundació i seguint un pla d’edició "estricte i limitat". La Fundació controlarà, supervisarà i acreditarà l’autenticitat i la qualitat de totes i cadascuna de les peces, exercint el seu paper de regulador de l’obra del pintor, d’acord amb la seva missió fundacional de defensar, promoure i fomentar el llegat artístic del geni empordanès. Així mateix, Iladart Limited exhibirà aquestes peces al recentment renovat Palau de Gaviria de Madrid.
L’acord s’emmarca en la tasca contínua de posada en valor i ordenació de l'obra escultòrica de l’artista que el Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala-Salvador Dalí va emprendre fa més d'una dècada, un cop completada l'ordenació i catalogació de l'obra pictòrica de l’artista empordanès. Amb aquesta finalitat, la Fundació va iniciar un rigorós estudi tècnic sobre les obres objecte d'aquest acord.
D'aquesta manera, la Fundació Gala-Salvador Dalí no només continua amb els treballs de catalogació de l'obra escultòrica de Dalí (el 2019 es va publicar la primera versió del Catàleg Raonat d’Escultura), sinó que, a més, ha esdevingut un referent mundial liderant el projecte "BISS" (Best Innovation for Sculpture Standards), en col·laboració amb altres institucions públiques i privades, amb l'objectiu de desenvolupar uns estàndards comuns europeus per a la classificació de l'obra escultòrica.
Com a resultat de tot això i del minuciós estudi de la Col·lecció Clot, la Fundació ha revisat i actualitzar els seus Criteris artístics en matèria d’escultura i obra tridimensional de Salvador Dalí, després de la publicació de la seva versió inicial l'any 2014. Fins ara, la Fundació ha autoritzat 30 edicions iniciades en vida de Dalí.
