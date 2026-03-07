Novetat editorial
L'empordanesa Paqui Caballero convida a descobrir els misteris de l'ànima i com "el viatge no acaba amb la mort"
Experiències reals, pèrdues profundes, senyals impossibles i missatges canalitzats han donat com a fruit, després de trenta anys d’aprenentatge, el llibre 'El viaje del alma', de la psicopedagoga figuerenca Paqui Caballero. Aquest despertar espiritual se centra en la idea que l’ànima és la que escull el cos que habita, la família i el que viurà amb la idea de recordar que forma part d’un tot infinit
"Des que tinc memòria, he sentit que alguna cosa en mi recordava un lloc que no era d’aquest món". Amb aquestes paraules enigmàtiques inicia l’empordanesa Paqui Caballero Martínez (Figueres, 1975) el seu primer llibre, El viaje del alma, una guia que ajuda a descobrir els misteris de l’ànima "abans d’encarnar-se", que parla sobre "la vida més enllà de la vida" i com "el viatge no acaba amb la mort". L’autora, que parteix de la seva experiència personal i d’un autoaprenentatge de més de tres dècades, desitja que el llibre esdevingui "una eina per despertar la memòria adormida" de la nostra ànima.
Paqui Caballero és diplomada en magisteri, llicenciada i col·legiada en psicopedagogia, màster en diagnòstic i intervenció neuropsicopedagògic i mentora espiritual. Quan tenia només set anys va viure la seva primera regressió conscient, una experiència xocant que recorda com si fos ahir, però no va ser fins als divuit, llegint el llibre de metàfisica He visto la luz, de Betty J. Eadie, quan va iniciar el seu llarg camí d’aprenentatge espiritual, bona part del qual recull en aquest llibre que ha escrit, el primer d’una trilogia que ha batejat com "El alma infinita". Caballero ha decidit publicar-lo ara després de reunir desenes de testimonis als quals ha ofert el seu "do", que canalitza amb l’escriptura automàtica i amb la pràctica del shiatsu zen i el reiki, de manera desinteressada. "Veure que sortien molt agraïts i amb més claredat mental, que els podia ajudar, em va fer pensar perquè no plasmar, de manera cronològica, els episodis que jo he tingut de connexió amb la superconsciència, si això pot servir per guarir o clarificar mentalment i emocionalment el que ens passa", reflexiona Caballero qui sempre ha cercat la part científica per donar solidesa a tot el viscut. També confessa que ha fet el pas d’escriure i publicar perquè "ara hi ha més respecte per aquests temes que no vint anys enrere". En aquest sentit, l’autora inclou una extensa bibliografia i un glossari al final del llibre per orientar el lector.
Sotracs emocionals
El viaje del alma és un llibre optimista, lluminós, malgrat que l’autora, al llarg dels vint-i-quatre capítols que conté encapçalats per figures de geometria sagrada, es despulla emocionalment compartint moltes vivències personals doloroses, com el patiment que van experimentar els seus pares amb la mort de la seva primera filla en el moment del part o la seva pròpia pèrdua de la mare quan ella era molt petita. En aquest sentit, Paqui Caballero assegura que "les ànimes es desperten després d’un sotrac emocional" que ella descriu com "una esquerda per on entra la llum". El dolor, afirma, no és atzarós, sinó que ja està escrit, com una mena de "pacte entre ànimes". "Crec que tot està bastant marcat en un mapa de vida. A tots ens donen una experiència física, ens deixen al lliure albir per experimentar i, acabis com acabis, sempre hi ha un aprenentatge que és que l’ànima ha après i s’ha expandit per anar pujant esglaons evolutius", comenta tot afegint que cal entendre que tots tenim una missió "que és servir i estimar". De fet, el subtítol del llibre, Una mirada amorosa a la vida después de la muerte, així ho evidencia.
Tot està bastant marcat en un mapa de vida i l’ànima aprèn i s’expandeix per evolucionar"
Segons la terapeuta, la societat actual és molt hedonista, cercant sempre el plaer i la gratificació, i defuig el dolor el qual, assegura, "no es pot negar, s’ha de travessar". En el llibre inclou testimonis extrems com el cas d’Évelyne Goubert que va perdre els seus tres fills i, en comptes d’instal·lar-se en el patiment, va revisar les seves creences per "deixar de veure la mort com la pitjor tragèdia". Paqui Caballero no obvia qüestions difícils com el suïcidi, reconeixent que "no és la sortida" i que "si no pots travessar la por sola, sempre pots demanar ajuda".
El viaje del alma
Autora: Paqui Caballero
Editorial: Ediciones Integral Cuántica
Pàgines: 258
Preu: 19,90 euros
En certs moments d’El viaje del alma, la terapeuta esmenta la paraula Déu convençuda que "hi ha quelcom més gran que nosaltres mateixos" que guia i acompanya sense interferir. Tot i que ella assegura no professar cap religió, sí que veu proximitat, pel que fa a la seva visió espiritual, en el budisme. "Em mou la fe en el que sento i he experimentat", diu. Entén que per a molts tot això pugui semblar increïble o siguin escèptics amb el tema, però reconeix, amb sinceritat, que "a mi això m’ha donat consol i m’ajuda a donar-lo a altres persones". Afegeix que "aquesta saviesa es manifesta a través dels altres, potser amb una frase que reps just en el moment que la necessites" i que l’ànima es comunica a través del cos, la intuïció, els somnis, les sincronies o el silenci. En un passatge del llibre escriu: "La vida, des de la mirada de l’ànima, té un sentit molt més profund. No venim aquí a patir ni a aprovar exàmens imposats des de fora. Venim a experimentar, recordar qui som i desplegar els nostres dons a la Terra".
El viaje del alma, que l’autora figuerenca espera presentar aviat, s'ha publicat sota el segell Ediciones Integral Cuántica i ja està disponible a Amazon Llibres i a la llibreria La Ploma de Figueres. Aquesta edició, que inclou una meditació canalitzada exclusiva per al lector, es presenta en castellà perquè arribi a un públic més ampli, però la voluntat de Caballero és que, a mitjà termini, també es publiqui en català i en altres llengües.
