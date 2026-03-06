Música
Sopa de Cabra publica una versió electrònica de 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj
Veu la llum la cançó 'Camins, somnis i promeses' per celebrar els 25 anys del tema original
El grup també ha preparat enguany una gira de celebració dels seus 40 anys
Sopa de Cabra ha publicat aquest divendres una versió electrònica del seu clàssic 'Camins' amb la cantant Suu i el discjòquei Mon Dj. El grup gironí celebra així els 25 anys de la cançó amb la publicació de 'Camins, somnis i promeses' (Promo Arts Music). Acostant-lo al so EDM (música electrònica de ball) i amb la producció de Maken Row, Brabu i David Rosell. El grup també ha preparat enguany una gira de celebració dels seus 40 anys, que s’iniciarà al maig a Razzmatazz amb un doble concert i passarà, en les primeres dates confirmades, per Sant Feliu de Pallerols, Sabadell, Tàrrega, Santa Susanna, Mallorca, l'Escala, Sitges i Tarragona.
El grup va néixer a la meitat dels anys vuitanta al Barri Vell de Girona, format per l'empordanès Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, i Francesc 'Cuco' Lisicic.
