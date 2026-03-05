Vilabertran
La Schubertiada dedica la 34a edició a Jordi Roch, fundador del certamen, que va morir l'any passat
La soprano sueca Matilda Sterby protagonitzarà el concert inaugural, el 13 d'agost
La Schubertiada Vilabertran dedicarà la 34a edició a Jordi Roch, fundador i ànima del certamen, que va morir el 15 de desembre passat. El festival tindrà lloc del 16 al 30 d'agost a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, l'escenari habitual, i comptarà amb un preludi a Vilajuïga (el 13 d'agost) i a Pals (el 14 d'agost). En el context de l'homenatge a Roch, l'últim cap de setmana del certamen oferirà tres concerts del pianista Javier Perianes, que oferirà un recital amb obres de Manuel de Falla, Frédéric Chopin i Isaac Albéniz, del baríton Matthias Goerne, acompanyat per Alexander Shmalcz, i del Quartet Casals, que clourà la cita i que comptarà amb la col·laboració de la soprano Juliane Banse.
La soprano sueca Matilda Sterby, acompanyada pel pianista Matti Hirvonen, debutarà a Vilabertran amb el concert inaugural d'aquest any, amb un programa que inclou lieder de Schubert i cançons de compositors nòrdics com ara Jean Sibelius, Edvard Grieg i Gösta Nystroem.
Altres artistes que actuaran al certamen són la soprano Erika Baikoff, al costat del pianista Roman Borisov, que debutarà a la Schubertíada. El programa anirà de Robert Schumann a Serguei Rakhmàninov, passant per dos compositors menys habituals, el nord-americà Samuel Barber i el rus Nikolai Médtner.
A més, torna a la Canònica Ruzan Mantashyan, que ja a actuar al festival l'estiu passat. Acompanyada per la pianista també armènia Margarit Sargsyan, el programa inclourà cançons de Komitas, Dvořák, Txaikovski i Strauss.
El baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Ammiel Bushakevitz oferiran el programa Hoffnung (Esperança), com a part del projecte Schubert 200, que presenta cada any obres del compositor elaborades exactament dos-cents anys abans, en aquest cas, obres del 1826.
El baríton Andrè Schuen, acompanyat per Daniel Heide, tornarà a la Canònica per interpretar Die schöne Magelone de Brahms. En aquest concert comptaran amb la col·laboració de l'actor Pere Arquillué com a narrador.
Pel que fa al programa Lied the Future impulsat per la Schubertiada, que ajuda cantants i pianistes a consolidar la carrera, comptarà amb el primer recital a Vilabertran de la soprano Mireia Tarragó. L'artista va formar part d'aquest programa d'impuls professional el 2023. Tarragó estarà acompanyada del pianista Wolfram Rieger i el programa inclou peces de Frederic Mompou i Eduard Toldrà, entre d'altres.
També van passar pel Lied the Future i actuaran aquest any la soprano Elionor Martínez i la pianista Victoria Guerrero. Les dues formaran part d'un sextet que interpretarà els Liebeslieder Walzer de Brahms, així com altres obres del compositor. Els altres membres del sextet seran la mezzosoprano Marie Seidler, el tenor Santiago Sánchez, el baríton Henk Neven i la pianista Pauliina Tukiainen, que debutaran a la Schubertiada.
A més, el pianista Maximilian Kromer, artista Lied the Future 2025, debutarà en solitari amb un concert que inclourà obres de Beethoven i Liszt i la Fantasia Wanderer de Schubert.
