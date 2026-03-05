Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
"Ús social" Castell St. FerranOli d'ArgudellTemporal llevantDarnius-Boadella plujaNudibranqui Pacífic EmpuriabravaCigonyes dels Aiguamolls
instagramlinkedin

Vilabertran

La Schubertiada dedica la 34a edició a Jordi Roch, fundador del certamen, que va morir l'any passat

La soprano sueca Matilda Sterby protagonitzarà el concert inaugural, el 13 d'agost

Jordi Roch.

Jordi Roch. / Schubertíada

ACN

Vilabertran

La Schubertiada Vilabertran dedicarà la 34a edició a Jordi Roch, fundador i ànima del certamen, que va morir el 15 de desembre passat. El festival tindrà lloc del 16 al 30 d'agost a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, l'escenari habitual, i comptarà amb un preludi a Vilajuïga (el 13 d'agost) i a Pals (el 14 d'agost). En el context de l'homenatge a Roch, l'últim cap de setmana del certamen oferirà tres concerts del pianista Javier Perianes, que oferirà un recital amb obres de Manuel de Falla, Frédéric Chopin i Isaac Albéniz, del baríton Matthias Goerne, acompanyat per Alexander Shmalcz, i del Quartet Casals, que clourà la cita i que comptarà amb la col·laboració de la soprano Juliane Banse.

La soprano sueca Matilda Sterby, acompanyada pel pianista Matti Hirvonen, debutarà a Vilabertran amb el concert inaugural d'aquest any, amb un programa que inclou lieder de Schubert i cançons de compositors nòrdics com ara Jean Sibelius, Edvard Grieg i Gösta Nystroem.

Altres artistes que actuaran al certamen són la soprano Erika Baikoff, al costat del pianista Roman Borisov, que debutarà a la Schubertíada. El programa anirà de Robert Schumann a Serguei Rakhmàninov, passant per dos compositors menys habituals, el nord-americà Samuel Barber i el rus Nikolai Médtner.

A més, torna a la Canònica Ruzan Mantashyan, que ja a actuar al festival l'estiu passat. Acompanyada per la pianista també armènia Margarit Sargsyan, el programa inclourà cançons de Komitas, Dvořák, Txaikovski i Strauss.

El baríton Samuel Hasselhorn i el pianista Ammiel Bushakevitz oferiran el programa Hoffnung (Esperança), com a part del projecte Schubert 200, que presenta cada any obres del compositor elaborades exactament dos-cents anys abans, en aquest cas, obres del 1826.

El baríton Andrè Schuen, acompanyat per Daniel Heide, tornarà a la Canònica per interpretar Die schöne Magelone de Brahms. En aquest concert comptaran amb la col·laboració de l'actor Pere Arquillué com a narrador.

Pel que fa al programa Lied the Future impulsat per la Schubertiada, que ajuda cantants i pianistes a consolidar la carrera, comptarà amb el primer recital a Vilabertran de la soprano Mireia Tarragó. L'artista va formar part d'aquest programa d'impuls professional el 2023. Tarragó estarà acompanyada del pianista Wolfram Rieger i el programa inclou peces de Frederic Mompou i Eduard Toldrà, entre d'altres.

També van passar pel Lied the Future i actuaran aquest any la soprano Elionor Martínez i la pianista Victoria Guerrero. Les dues formaran part d'un sextet que interpretarà els Liebeslieder Walzer de Brahms, així com altres obres del compositor. Els altres membres del sextet seran la mezzosoprano Marie Seidler, el tenor Santiago Sánchez, el baríton Henk Neven i la pianista Pauliina Tukiainen, que debutaran a la Schubertiada.

Notícies relacionades

A més, el pianista Maximilian Kromer, artista Lied the Future 2025, debutarà en solitari amb un concert que inclourà obres de Beethoven i Liszt i la Fantasia Wanderer de Schubert.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
  2. Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
  3. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  4. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  5. L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
  6. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  7. Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi
  8. Detecten immobles amb la llum punxada, armes prohibides i drogues en dos dispositius del Pla Kanpai a l'Alt Empordà

Mor als 83 anys l’escriptor António Lobo Antunes, tità de les lletres portugueses

Mor als 83 anys l’escriptor António Lobo Antunes, tità de les lletres portugueses

Un municipi de l'Empordà detecta cada vegada més nois que consumeixen el "gas del riure": la policia ja ha comissat 20 ampolles

Un municipi de l'Empordà detecta cada vegada més nois que consumeixen el "gas del riure": la policia ja ha comissat 20 ampolles

El 40% dels catalans creuen que "més de la meitat" de la població és estrangera, quan la xifra real és el 25%

El 40% dels catalans creuen que "més de la meitat" de la població és estrangera, quan la xifra real és el 25%

La Schubertiada dedica la 34a edició a Jordi Roch, fundador del certamen, que va morir l'any passat

La Schubertiada dedica la 34a edició a Jordi Roch, fundador del certamen, que va morir l'any passat

El FestiPOT a Las Dunas de Sant Pere Pescador esgota les entrades en només tres hores

El FestiPOT a Las Dunas de Sant Pere Pescador esgota les entrades en només tres hores

Laporta i Font es queden sols: Marc Ciria, eliminat de la cursa electoral del Barça en el recompte de signatures

Laporta i Font es queden sols: Marc Ciria, eliminat de la cursa electoral del Barça en el recompte de signatures

Aquests són els municipis de Catalunya amb els sous més alts

Aquests són els municipis de Catalunya amb els sous més alts

Figueres tanca el 2025 amb un romanent positiu de 5,8 milions d'euros

Figueres tanca el 2025 amb un romanent positiu de 5,8 milions d'euros
Tracking Pixel Contents