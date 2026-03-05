Festival
El FestiPOT a Las Dunas de Sant Pere Pescador esgota les entrades en només tres hores
Aquesta serà la primera edició d'un festival familiar organitzat pels membres d'El Pot Petit
El Pot Petit anuncia la primera edició del FestiPOT, que es farà del 12 al 14 de juny a Sant Pere Pescador
Sant Pere Pescador
La primera edició del FestiPOT ha exhaurit totes les entrades en només tres hores. Aquest dijous es posaven a la venda les localitats, la reserva de bungalous i també les parcel·les disponibles pel cap de setmana del 12 al 14 de juny al càmping las Dunas de Sant Pere Pescador. Els organitzadors d'aquesta proposta familiar són els membres de la banda d'El Pot Petit i es preveu que al llarg del cap de setmana hi hagi actuacions musicals, tallers i altres espectacles familiars. En les pròximes setmanes, els organitzadors explicaran altres artistes que hi participaran, a banda de la mateixa banda familiar.
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- L'Escala suspèn la representació del Via Crucis a un mes de Setmana Santa
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- Els espanyols poden ser rebutjats a la Xina si el viatge supera els 30 dies: aquesta és la clau perquè això no passi
- Detecten immobles amb la llum punxada, armes prohibides i drogues en dos dispositius del Pla Kanpai a l'Alt Empordà