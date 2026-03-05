Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El FestiPOT a Las Dunas de Sant Pere Pescador esgota les entrades en només tres hores

Aquesta serà la primera edició d'un festival familiar organitzat pels membres d'El Pot Petit

El Pot Petit anuncia la primera edició del FestiPOT, que es farà del 12 al 14 de juny a Sant Pere Pescador

El Pot Petit.

El Pot Petit. / Jordi Callol

ACN

Sant Pere Pescador

La primera edició del FestiPOT ha exhaurit totes les entrades en només tres hores. Aquest dijous es posaven a la venda les localitats, la reserva de bungalous i també les parcel·les disponibles pel cap de setmana del 12 al 14 de juny al càmping las Dunas de Sant Pere Pescador. Els organitzadors d'aquesta proposta familiar són els membres de la banda d'El Pot Petit i es preveu que al llarg del cap de setmana hi hagi actuacions musicals, tallers i altres espectacles familiars. En les pròximes setmanes, els organitzadors explicaran altres artistes que hi participaran, a banda de la mateixa banda familiar.

