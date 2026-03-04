Arts Escèniques
L'Escala se suma a l'oferta d'arts escèniques impulsant 'Butaques'
Es tracta d'una prova pilot que té per objectiu acabar oferint una programació estable a la sala polivalent
Aquesta primavera s'han previst tres espectacles protagonitzats per Anna Moliner i Joan Negrié, Joan Pera i Roger Coma
La comarca suma un nou municipi amb ganes d'oferir una programació d'arts escèniques estable. Es tracta de l'Escala que aquesta primavera veurà nèixer el projecte Butaques impulsat per l'empresa de serveis culturals Kabuts Cultura, gestionada per l'escalenc Sergi Vallès, amb el suport de l'Ajuntament de l'Escala. Les primeres propostes, de les quals les entrades ja són a la venda, són amb cares ben congudes: Joan Pera amb el monòleg còmic Una estona amb Joan Pera (28 de març); Roger Coma amb el monòleg còmic No ho hauria de fer (12 d'abril) i Anna Moliner i Joan Negrié amb la comèdia musical You say tomato (31 de maig). Segons l'Ajuntament, Butaques neix com una proposta de programació escènica que vol activar la sala polivalent de l’Escala com a espai teatral estable.
Butaques vol ser, asseguren, l’inici d’un projecte de llarg recorregut: un primer pas per situar l’Escala dins el mapa escènic del país. Aquest projecte s’emmarca en els objectius del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals (SPEEM), una xarxa integrada per teatres i auditoris del territori creada per consolidar l’activitat cultural als municipis, distribuir-la de manera homogènia i garantir el dret de la ciutadania a accedir a la cultura en condicions d’igualtat. En aquest context, aquest primer Butaques es planteja com una mini temporada pilot, formada inicialment per un nombre reduït d’espectacles professionals, que permeti fer de banc de proves tant a nivell artístic com de públic, recursos i funcionament de l’espai. L’objectiu, expliquen, és observar, avaluar i escoltar per tal de definir un model de programació estable que pugui créixer anualment o desplegar-se al llarg de tot l’any.
La iniciativa respon també a la voluntat del Departament de Cultura d’impulsar el panorama escenicomusical en col·laboració amb els agents locals i supralocals, generant oportunitats tant per al sector públic com per al teixit privat de les arts escèniques i musicals. La integració progressiva de la Sala Polivalent dins l’SPEEM permetria optimitzar recursos, evitar duplicitats i reforçar la cooperació amb altres equipaments del territori. “L’Escala vol promocionar una oferta estable de programació teatral, tenint en compte la intenció de seguir avançant en una oferta cultural potent fora de la temporada d’estiu, seguint la línia iniciada els darrers anys”, remarca el regidor de Cultura, Patrimoni Històric i Promoció Econòmica i Turística, Martí Guinart.
