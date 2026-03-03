Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tres autores empordaneses es troben per parlar sobre dones i escriptura, a Figueres

L'acte es fa aquest divendres 6 de març al Cercle Sport Figuerenc coincidint amb el Dia de la Dona i el lliurament del 20è premi Maria Rosa Ymbert

M. Mercè Cuartiella, Elisabet Riera i Cristina Masanés es trobaran per parlar de dones i escriptura.

M. Mercè Cuartiella, Elisabet Riera i Cristina Masanés es trobaran per parlar de dones i escriptura. / Abdon Jordà/Olga Reixach/Joan Juanola

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

Dins els actes del 8 de març i coincidint amb el lliurament del 20è premi Maria Rosa Ymbert, l’Ajuntament de Figueres ha organitzat una taula rodona entre tres dones escriptores i empordaneses: M. Mercè Cuartiella, Cristina Masanés i Elisabet Riera. Les tres debatran sobre la dona i l’escriptura. El col·loqui a tres bandes, que es fa aquest divendres 6 de març, a les sis de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc, serà moderat per una quarta veu femenina, la de la bibliotecària Cristina Jutge.

