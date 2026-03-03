Literatura
Tres autores empordaneses es troben per parlar sobre dones i escriptura, a Figueres
L'acte es fa aquest divendres 6 de març al Cercle Sport Figuerenc coincidint amb el Dia de la Dona i el lliurament del 20è premi Maria Rosa Ymbert
Dins els actes del 8 de març i coincidint amb el lliurament del 20è premi Maria Rosa Ymbert, l’Ajuntament de Figueres ha organitzat una taula rodona entre tres dones escriptores i empordaneses: M. Mercè Cuartiella, Cristina Masanés i Elisabet Riera. Les tres debatran sobre la dona i l’escriptura. El col·loqui a tres bandes, que es fa aquest divendres 6 de març, a les sis de la tarda, al Cercle Sport Figuerenc, serà moderat per una quarta veu femenina, la de la bibliotecària Cristina Jutge.
