Novetat editorial
Mariàngela Vilallonga presenta el seu poemari 'Retrat interior' a Figueres
L'autora va escriure aquests poemes entre Girona i Nova York durant els anys 2003 i 2009 i van quedar desats a l'ordinador fins ara
Durant la presentació, Vilallonga estarà acompanyada de la filòloga Anna M. Velaz
La doctora en filologia clàssica i directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada-Fages, Mariàngela Vilallonga, presenta el seu poemari Retrat interior (Proa) aquest dimarts 3 de març, a les 18.30 hores, a la biblioteca de Figueres, en conversa amb la filòloga Anna M. Velaz. Escrits entre Girona i Nova York durant els anys 2003 i 2009 i desats a l’ordinador, l’autora ara els recupera i dona a conèixer el fruit d’una etapa de la seva vida, el retrat interior de la seva cinquantena. El llibre destaca per l’elegància, la força i la lleugeresa esmolada dels versos.
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial