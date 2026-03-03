Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dispositiu Culubret FigueresIncidència RodaliesHub industrial xipsHabitatge joves LladóIncendi cafeteria
instagramlinkedin

Novetat editorial

Mariàngela Vilallonga presenta el seu poemari 'Retrat interior' a Figueres

L'autora va escriure aquests poemes entre Girona i Nova York durant els anys 2003 i 2009 i van quedar desats a l'ordinador fins ara

Durant la presentació, Vilallonga estarà acompanyada de la filòloga Anna M. Velaz

Mariàngela Vilallonga, durant la seva etapa com a Consellera de Cultura de la Generalitat.

Mariàngela Vilallonga, durant la seva etapa com a Consellera de Cultura de la Generalitat. / David Zorraquino

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

La doctora en filologia clàssica i directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Anglada-Fages, Mariàngela Vilallonga, presenta el seu poemari Retrat interior (Proa) aquest dimarts 3 de març, a les 18.30 hores, a la biblioteca de Figueres, en conversa amb la filòloga Anna M. Velaz. Escrits entre Girona i Nova York durant els anys 2003 i 2009 i desats a l’ordinador, l’autora ara els recupera i dona a conèixer el fruit d’una etapa de la seva vida, el retrat interior de la seva cinquantena. El llibre destaca per l’elegància, la força i la lleugeresa esmolada dels versos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  2. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  3. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  4. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  5. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  6. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
  7. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  8. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

Doble alegria i suma d’esperança pel Bàsquet Vilafant i el Roses

Doble alegria i suma d’esperança pel Bàsquet Vilafant i el Roses

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada

Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada

Mariàngela Vilallonga presenta el seu poemari 'Retrat interior' a Figueres

Mariàngela Vilallonga presenta el seu poemari 'Retrat interior' a Figueres
Tracking Pixel Contents