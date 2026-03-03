Art
El castell de Púbol explora la relació entre Salvador Dalí i el fotògraf Horst en una exposició temporal
La mostra compta amb dues peces de roba inèdites i una fotografia de Gala retocada pel mateix pintor
Aleix Freixas
La Fundació Gala Salvador Dalí inaugura una exposició temporal al castell de Púbol sobre la relació del pintor altempordanès amb el fotògraf Horst P. Horst. La directora dels museus, Montse Aguer, ha explicat que la mostra "parla de moda i de com el vestuari transmet un conjunt de missatges" que la parella Salvador i Gala Dalí tenien molt en compte. En la mostra que s'ha obert al públic aquest mateix dimarts hi ha dues peces de roba que no s'havien exposat mai al públic i també una fotografia de Gala que posteriorment Dalí havia retocat pintant-hi a sobre. La mostra temporal s'estrena coincidint amb el 30è aniversari de l'obertura al públic del castell de Púbol.
Aquest 2026 fa 30 anys que la Fundació Gala - Salvador Dalí va obrir el castell de Púbol al públic. El president de la fundació, Jordi Mercader, ha explicat que aquest equipament els ha permès difondre la figura de Gala i la seva visió del feminisme en una època poc habitual. Mercader ha remarcat que al llarg d'aquests 30 anys el públic ha pogut veure com "sempre hi ha la figura de Gala" darrere de la majoria d'obres de Dalí.
Per altra banda, el president de la fundació ha detallat que el castell també ha permès "donar importància a la moda i la fotografia" dins de la parella artística que formava Dalí i Gala. En aquesta línia, la directora de museus, Montse Aguer, ha destacat que tant Gala com Dalí "tenien molt en compte què es posaven per transmetre algun missatge". Això vol dir que cap dels models que tenien Salvador Dalí o Gala eren casuals.
Aguer considera que la parella eren "precursors" en la projecció de la imatge pròpia a través de la moda i per això tenien peces de diferents dissenyadors molt prestigiosos com ara Coco Chanel o Gucci. "Eren uns 'dandis' que concedien molta importància en la imatge que projectaven", explica la directora de museus. Ara, el castell de Púbol vol seguir explorant aquesta vinculació que tenien amb la moda i concretament amb el fotògraf Horst P. Horst, que havia treballat amb la revista Vogue.
Una relació estreta
La cocreadora de la mostra, Bea Crespo explica que el fotògraf va conèixer Dalí als anys 30 i des d'aleshores van iniciar "una relació molt estreta" perquè era una època en què "no hi havia fronteres entre les disciplines artístiques" i tothom apareixia en un mateix escenari.
En aquesta exposició hi ha dues peces de roba inèdites que s'han restaurat especialment per a l'ocasió. Una d'elles és una jaqueta de Salvador Dalí que "va portar moltíssim a finals dels anys 40" i que surt en diverses fotografies de Horst. Pel que fa a Gala, la mostra té dues jaquetes que el dissenyador Arthur Folkenstein va confeccionar a mà. Es tracta d'una figura molt important en el cercle artístic de Nova York i les tres peces mostren l'etapa americana que va viure el matrimoni.
Per altra banda, també s'exposa per primera vegada una fotografia de Gala que Dalí va retocar pintant-hi a sobre per embellir-la. "Es va avançar en un moment en què no existia el Photoshop i Dalí ja intervenia directament a les fotografies", explica Crespo. En aquesta mostra també hi ha l'oli Desmaterialització del propi nas de Neró que va pintar Dalí el 1947. En ella hi ha una reivindicació del Classicisme i del Renaixement però molt marcat per l'explosió de la bomba d'Hiroshima.
L'exposició temporal es pot visitar des d'aquest dimarts al castell de Púbol i estarà oberta al públic fins al 6 de gener del 2027.
