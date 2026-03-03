Oci cultural
David Martin, de Roses Tecnològic: “Abans dir friqui semblava un insult, però ara és una cultura de moda”
L'associació que presideix organitza el Saló Tecnologia i Manga que es fa a Roses des d'aquest divendres 3 de març fins al diumenge i inclou una Land Party i el Saló Manga
En aquesta quarta edició, la proposta creix, potencia els valors inclusius donant cabuda a joves amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i trencant estereotips per demostrar que les dones també tenen un lloc en el món del videojoc
"El manga és una cultura que no només agrada als joves sinó a tota la família. Jo mateix vaig créixer amb Bola de Drac i en català. Abans dir friqui semblava un insult, però ara és una cultura de moda. Al final, seran els amos del món", assegura David Martín, president de Roses Tecnològic, una associació sense ànim de lucre que va néixer fa quatre anys per impulsar una trobada d’amants dels videojocs. "A mi i a uns amics ens agradava anar a Land Parties, però havies de desplaçar-te fins a València o Sevilla i vam pensar per què no fer-ho a Roses". La idea va quallar i, des de fa quatre anys, l’associació organitza amb gran èxit el Saló Tecnologia i Manga que atrau centenars de participants d’arreu. Enguany, del 6 al 8 de març, repetiran la fórmula amb una Land Party, amb més de tres mil euros amb premis, i el Saló Manga que donarà cabuda a una seixantena de paradistes. "És com el Saló del Manga de Barcelona, però més humil, més familiar", descriu Martín remarcant que, a Roses, però l’entrada és gratuïta. Per estar més còmodes, a més, aquest any la proposta creixerà fent ús dels dos pavellons disponibles.
El primer any que van organitzar la proposta "estàvem molt espantats perquè no sabíem què passaria, si vindria gent, no teníem diners per portar cosplay professionals", explica Martín qui recorda com van contactar amb altres associacions de la comarca i juntes van tirar endavant. Així, a banda del suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament, col·laboraven, també ara, El Gato de Vader, TecnoFan Palamós, La Friki Banyoles, Girotrònica i Game Forge. L’èxit va ser unir el gaming amb el manga i, de fet, el format ha fet tanta fortuna que a Palamós, on només feien Land Party, i a Girona els han replicat.
Land Party: places limitades i 3.000 euros en premis
La proposta, doncs, té dues parts. Per una banda, la Land Party, l’única que es fa a l’Alt Empordà i que dura tres dies, de divendres a diumenge, i a la qual només s’accedeix amb inscripció prèvia de 25 euros. Les places, a més, estan limitades a un màxim de cent vuitanta persones. El pagament es justifica perquè opten a molts premis en metàl·lic. Els jugadors, que arriben de diferents punts de Catalunya, poden competir de manera professional i amateur en tornejos de videojocs com Fortnite, Counter Strike, Rocket League, League of Legends o Valorant connectant-se a una xarxa local. Una pantalla principal retransmetrà tot el contingut de la zona Lan perquè els espectadors que vulguin veure els tornejos puguin fer-ho. Cal dir que cada jugador es porta de casa el seu ordinador i pantalla.
D'altra banda, els organitzadors del Saló aposten per fomentar els valors inclusius. Enguany, doncs, donen visibilitat a un tema que no és menor i és que les dones també tenen un lloc en el món dels videojocs. David Martín reconeix que ell mateix ha estat testimoni "d’assetjament contra elles i és horrorós". Assegura que "les noies, sovint, no estan tan ben vistes, com si els videojocs només fossin per nois. Molts veuen una noia i la fan fora del grup quan una noia pot ser tan bona jugant com un noi".
Aquesta voluntat inclusiva la fan extensible també cap a joves amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) obrint-los les portes a participar. La proposta ja es va iniciar l’any passat, però enguany fan un pas més. El president de l’associació explica que a aquests joves no els ubicaran en una zona concreta reservada sinó que estaran amb la resta de participants tot i que se’ls posarà junts. Ells jugaran, explica Martín, a un videojoc anomenat Minecraft que els ajuda a relacionar-se socialment. Per fer-ho possible, col·laboren estretament amb Oci Familiar de TEA Alt Empordà.
David Martín és una persona molt sensible amb aquests temes i realça el valor inclusiu que tenen els videojocs i les Land Parties. Ell ho va viure amb un familiar proper que passava moltes hores tancat a casa i no es relacionava amb altres persones. Així el va dur a una Land Party i va ser medicinal per a ell. "La Land Party aconsegueix que la gent que està a casa jugant sola es trobi amb altres companys en un mateix recinte, persones a les quals els agrada el mateix que a tu i et permet relacionar-te", conclou.
Saló Manga
L’altre escenari de la proposta és el Saló Manga que restarà obert de dissabte a diumenge i ubicat a l’altre pavelló. El Saló comptarà amb una zona de gaming on els assistents podran trobar i utilitzar gratuïtament des de les primeres consoles (retrogaming) fins a les més actuals, ja emmarcades dins la realitat virtual per viure experiències immersives. També hi haurà la zona Nintendo amb jocs com Mario Kart i Super Smasch Bros; la zona Arcade per divertir-se amb recreatives clàssiques com pimballs o Pac-man i la zona Mobile on participar amb jocs de mòbil.
Una de les novetats d’aquesta edició seran els simuladors professionals de cotxes on els jugadors podran competir en carreres simultàniament. A més, l’espai disposarà d’un Scalextric gegant, diferents photocalls amb els millors cosplay de sèries i pel·lícules com Star Wars, Star Trek, Jurassic Park o Leyendas medievales.
Jocs, karaoke i cosplay
D’altra banda, al Saló no faltaran una seixantena de parades on els visitants podran admirar i comprar obres d’artistes que creen còmics; botigues amb marxandatge siguin figures, bijuteria o pòsters o degustar menjar japonès. També, al llarg dels dos dies, hi haurà exposicions de manga i anime; es faran jocs de taula; hi haurà karaoke; concursos i desfilades de disfresses; tallers i xerrades d’escriptura japonesa, dibuix manga o tècniques de cosplay. No faltarà una zona war robots; pintura i impressió 3D i una zona artist Alley.
Un referent d’oci digital
Aquesta proposta suma múltiples complicitats, entre elles les de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament. La seva regidora, Ester Navas, ha expressat "la satisfacció per haver arribat a una quarta edició plenament consolidada i convertida en un referent de l’oci digital i la cultura manga a Roses". La regidora ha reconegut que el projecte "fomenta la participació juvenil, la creativitat i la cohesió social en entorns tecnològics. És un espai de trobada per a joves i famílies, que combina competició, diversió i comunitat". En aquest sentit, Ester Navas creu que aquest esdeveniment cultural i lúdic "situa Roses com un municipi actiu, innovador i compromès amb la joventut".
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
- Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
- Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
- Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
- L'Escala desencalla l'avantprojecte per urbanitzar el Riuet i abordar el problema de les inundacions