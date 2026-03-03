Festival
Aquests són els guanyadors del Festival del Circ l'Elefant d'Or de Girona 2026
Més de 29.000 espectadors assisteixen a la Gran Carpa ubicada al Camp de Mart al llarg dels cinc dies d'esdeveniment
Josep Coll
El Festival del Circ l'Elefant d'Or de Girona ha abaixat aquest dilluns a la nit el teló de la catorzena edició amb la ja tradicional Gala d'Or i l'entrega dels guardons. Si l'any passat l'or va ser compartit entre dues atraccions (Suining Acrobatic Troupe of China i On Exhale), enguany n'han estat tres que han compartit la glòria en un procés de selecció "rigorós" i que "posa en valor tant la dificultat tècnica com l’originalitat, la posada en escena i la projecció internacional dels artistes", tal com ha detallat la mateixa organització. El jurat internacional ha estat format per directors de circs, programadors i especialistes.
El primer lloc ha estat per l'argentí Dimitry Lazarate, que després ha demostrat un nivell molt alt amb els equilibris en corró. També els xilens The Flying Maluenda’s, que van meravellar amb salts espectaculars en trapezis volants disposats en creus, amb triples i quàdruples salts mortals en mig d'una expectació màxima. A més, el duet rus Smuglyanka podrà presumir que en la primera vegada que han sortit del país han aconseguit un or. No és per menys, perquè en la corda aèria i amb una proposta d'una gran bellesa visual han deixat l'espectador bocabadat. Segurament per això també han rebut el premi de la Imatge.
TOTS ELS GUANYADORS
Elefants d'Or:
- Dmitry Lazarte (Argentina) – Corró (Rola Rola)
- The Flying Maluenda’s (Xile) – Dobles trapezis volants en creu
- Smuglyanka (Rússia) – Corda aèria
Elefants de Plata:
- Troupe Tengri (Mongòlia) – Bàscula
- Duo AnVi (Ucraïna) – Adagio acrobàtic
- Duo Love (Vietnam) – Cintes aèries
Elefants de Bronze:
- Duo Vibraz (Brasil) – Mà a mà
- Du Non (Vietnam) – Quartet aeri
- Du Non (Vietnam) – Quartet aeri
Premis Especials:
- Premi del Públic: ASE Brothers (Etiòpia) – Jocs icaris
- Premi de la Crítica: Premi de la Crítica – Moroco (Argentina) – Comicitat
- Premi de la Imatge: Premi de la Imatge – Smuglyanka
- Premi Especial Natalia Jigalova: Woman Warrior
Altres Premis:
- Premi Especial Club Du Cirque: Duo AnVi - Ucraïna
- Premi Especial Capital Circus Of Astana: Duo O&S - Tanzania
- Premi Especial Ringling Circus: Dmitry Lazarte - Argentina
- Premi Especial JS Creations: Double V – Taiwan i Malàsia
- Premi Especial Stefani Arts Agency: Duo AnVi Premi Especial AG Studio - Genís & Joan - Espanya
- Premi Especial Circo Los Maluenda: Los Polémicos – EEUU
- Premi Especial Cirque Medrano: Moroco - Argentina
- Premi Especial Cirque Du Soleil: Dmitry Lazarte - Argentina
- Premi Especial Chernov Creation: Jiangsu Acrobatic Troupe - Xina
- Premi Especial Brazil Jack Foundation: Paris Circus Orchestra - França
- Premi Especial Sakura Circus: Los Polémicos - EEUU
- Premi Especial Circo Pastelito, Junior i Tachuela Chico: The Flying Maluenda’s - Xile
- Premi Especial Nikulin Moscow Circus: Issei Takahashi - Japó
- Premi Especial Festival del Circo Pulso: Smuglyanka - Rusia
- Premi Especial Circus Caballero: Lucero Mendez Mèxic
- Premi Especial Circus Caballero: Dmitry Lazarte - Argentina
- Premi Especial Circus Caballero: Gaston Maluenda Junior - Xile
- Premi Especial Productores de Sonrisas: Dmitry Lazarte – Argentina
- Premi Especial Circo TV: The Flying Maluenda's - Xile
- Invitación Festival Echo Of Asia: Woman Warrior - Vietnam
- Contracte Sakura Circus: Duo Meraz – Mèxic
També s'ha dividit entre tres l'Elefant de Plata: els Troupe Tengri de Mongòlia amb els seus salts impossibles a la corda amb una precisió col·lectiva mil·limètrica, el Duo AnVi ucraïnès amb una coreografia molt elegant en l'adagio acrobàtic, i el Duo Love vietnamita que han combinat plasticitat i risc amb les cintes aèries. Finalment, l'Elefant de Bronze també s'ha repartit entre tres. El Duo Vibraz del Brasil, amb una proposta arriscada que combina força física i llenguatge escènic ha estat de les atraccions que s'ha emportat el tercer premi. Igual que el quartet aeri del Vietnam Du Non, amb una impressionant coreografia de cintes aèries, i el Duo In Flow de Rússia, que han transmès una gran complicitat amb el màstil aeri.
La Gran Carpa, plena
La Gran Carpa ubicada al Camp de Mart de la Devesa s'ha omplert amb més de 2.000 assistents aquest dilluns per a veure la gran final. També ho ha fet durant els dies anteriors, amb més de 29.000 persones que han passat durant els cinc dies d'espectacle. El públic, de fet, també ha tingut molt a dir i ha decidit, com cada any, el Premi del Públic, amb les butlletes que podien emplenar i dipositar a les urnes al final de cada sessió. Han estat els ASE Brothers d'Etiòpia que han captivat l'audiència amb uns icaris de gran impacte.
Per altra banda, el Premi de la Crítica han estat pels argentins Moroco, per la seva capacitat de connectar amb el públic amb la seva comicitat. Finalment, el Premi Especial Natalia Jigalova, que reconeix l’excel·lència artística i la projecció internacional, ha caigut en mans de Woman Warrios.
El director del festival, Genís Matabosch, ha destacat que l'esdeveniment és una "cita imprescindible per als professionals del circ d’arreu del món". També ha apuntat que s'han aconseguit "les millors xifres d’assistència tant dins la Carpa com a la ciutat", a part d'una "repercussió internacional molt destacada en mitjans especialitzats". Així mateix, ha volgut posar èmfasi en el fet que el festival "s’ha consolidat com el lloc on descobrir talent emergent i entendre cap on evolucionen les tendències del circ actual".
Subscriu-te per seguir llegint
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
- Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
- Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial