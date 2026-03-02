Art
Recuperada una peça romànica clau de Sant Pere de Rodes atribuïda al Mestre de Cabestany
La Col·lecció Nacional incorpora també tres taules gòtiques de Pasqual Ortoneda i una pintura renaixentista de Pere Nunyes
El Departament de Cultura ha adquirit cinc peces destacades que s'incorporen a la Col·lecció Nacional de la Generalitat. La més rellevant és un fragment de marbre amb una inscripció procedent del monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva, atribuït al Mestre de Cabestany i datat del segle XII. L'operació també inclou tres taules gòtiques, atribuïdes a Pasqual Ortoneda, de la primera meitat del segle XV, i la pintura renaixentista Coronació d'Espines, de mitjan segle XVI, atribuïda al pintor portuguès Pere Nunyes. Les obres seran dipositades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).
Amb aquestes adquisicions, el Departament de Cultura vol reforçar la presència de l'art medieval i renaixentista a la Col·lecció Nacional i garantir la conservació i accés públic a peces de rellevància històrica i artística. El Departament de Cultura vol reforçar la presència de l'art medieval i renaixentista a la Col·lecció Nacional.
La primera adquisició és un fragment de marbre amb una inscripció procedent del monestir de Sant Pere de Rodes, atribuït al Mestre de Cabestany i datat del segle XII. El bloc formava part de la portada de l'església del cenobi empordanès, declarat bé cultural d'interès nacional el 1930 i considerat un dels conjunts cabdals del romànic català i europeu. El fragment correspon a la part superior de la creu que decorava el timpà inferior i conserva parcialment el titulus de l'INRI.
La peça té trets característics del Mestre de Cabestany, com l'ús del trepant per puntejar els traços de les lletres, un recurs distintiu que també està present en altres fragments del conjunt. L'ús probable de marbre de la Birba, una pedrera medieval situada al Port de la Selva, reforça la vinculació de la peça amb l'entorn immediat del monestir. L'adquisició s'ha formalitzat per 180.000 euros.
La segona operació correspon a tres taules gòtiques pintades al tremp sobre fusta i atribuïdes a Pasqual Ortoneda, actiu entre 1423 i 1460. Datades a la primera meitat del segle XV, representen Santa Llúcia, Sant Tomàs i Sant Jaume Major. Les dues figures masculines haurien format part d'una mateixa taula, mentre que la santa correspondria a un compartiment independent. Els indicis apunten que el conjunt original responia a una tipologia diferent del retaule gòtic habitual, possiblement un fris de sants dempeus.
Malgrat les alteracions de format que han patit al llarg del temps, les últimes restauracions han permès recuperar una part substancial de la capa pictòrica original, especialment als rostres. Les últimes restauracions han permès recuperar una part substancial de la capa pictòrica original, especialment als rostres. S'han comprat per 170.000 euros.
'Coronació d'espines' de Pere Nunyes
La tercera adquisició és Coronació d'espines, una pintura atribuïda a Pere Nunyes i datada cap al 1545. L'obra, de grans dimensions i fins ara inèdita, representa l'episodi bíblic amb una iconografia pròpia del manierisme, és a dir, Crist assegut i envoltat de botxins, mentre Ponç Pilat observa l'escena des d'un pla elevat. L'ambientació interior, amb arquitectura clàssica, i una paleta de tonalitats suaus apunten a l'etapa final de l'activitat del pintor.
La peça té interès per les poques obres conservades de Nunyes, considerat un dels principals representants del renaixement pictòric a Catalunya. La seva producció es troba repartida entre el MNAC, el Museu Diocesà de Barcelona i diversos temples i col·leccions particulars.
