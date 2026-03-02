Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterDocumental 'MUGA'Dalí PerpinyàEl Riuet l'EscalaCuidadora
instagramlinkedin

Música

El Pot Petit anuncia la primera edició del Festipot, que es farà del 12 al 14 de juny a Sant Pere Pescador

Durant tres dies hi haurà música, activitats i es podrà veure un dels pocs concerts que farà el grup aquest estiu

El Pot Petit, estrenant 'El gran salt' al Teatre El Jardí de Figueres.

El Pot Petit, estrenant 'El gran salt' al Teatre El Jardí de Figueres. / Jordi Callol

ACN

Sant Pere Pescador

El grup empordanès El Pot Petit ha anunciat la primera edició del seu festival, que portarà per nom FestiPot i que se celebrarà del 12 al 14 de juny al càmping les Dunes de Sant Pere Pescador. Durant els tres dies es faran concerts en directe, un dels quals el de la banda liderada per Helena Bagué i Siddartha Vargas i que serà un dels pocs que es podran veure aquest estiu.

En les setmanes vinents s'aniran descobrint la resta de bandes que participaran en la primera edició del FestiPot. A banda, també hi haurà tallers, activitats diverses i espectacles familiars. Les entrades es posaran a la venda a partir del 5 de març en diferents formats, en funció del tipus d'allotjament que es vulgui.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  2. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  3. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  4. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
  5. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  6. Ferit greu un motorista en un accident a la GI-641, a Torroella de Montgrí
  7. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  8. Felip VI insta el seu pare a 'recuperar la residència fiscal a Espanya' si vol tornar

La direcció de l'escola de Palau de Santa Eulàlia i la SERC se sumen a les famílies per evitar el tancament del centre

La direcció de l'escola de Palau de Santa Eulàlia i la SERC se sumen a les famílies per evitar el tancament del centre

Barcelona obligarà el personal de les saunes i clubs a formar-se sobre 'chemsex' i primers auxilis

Barcelona obligarà el personal de les saunes i clubs a formar-se sobre 'chemsex' i primers auxilis

Quan la ciutat et posa l'etiqueta d'"estranger": "La majoria de vegades no et consideren d'aquí"

Quan la ciutat et posa l'etiqueta d'"estranger": "La majoria de vegades no et consideren d'aquí"

Els EUA confirmen que tres avions militars es van estavellar a Kuwait després de ser abatuts per "foc amic"

Els EUA confirmen que tres avions militars es van estavellar a Kuwait després de ser abatuts per "foc amic"

Junts perfila el seu pla migratori amb tres fases per adquirir drets

Junts perfila el seu pla migratori amb tres fases per adquirir drets

Espanyols residents a Israel, entre els nervis i el suport a l’ofensiva contra l'Iran: "És tràgic, però el moment és ara"

Espanyols residents a Israel, entre els nervis i el suport a l’ofensiva contra l'Iran: "És tràgic, però el moment és ara"

Junts presenta el seu veto als pressupostos d'Illa: "La discrepància és total"

Junts presenta el seu veto als pressupostos d'Illa: "La discrepància és total"

Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts

Imprudència a les Tres Xemeneies del Besòs: una persona es llança en parapent i dos càmeres acaben detinguts
Tracking Pixel Contents