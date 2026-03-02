NECROLÒGIQUES
Música
El Pot Petit anuncia la primera edició del Festipot, que es farà del 12 al 14 de juny a Sant Pere Pescador
Durant tres dies hi haurà música, activitats i es podrà veure un dels pocs concerts que farà el grup aquest estiu
Sant Pere Pescador
El grup empordanès El Pot Petit ha anunciat la primera edició del seu festival, que portarà per nom FestiPot i que se celebrarà del 12 al 14 de juny al càmping les Dunes de Sant Pere Pescador. Durant els tres dies es faran concerts en directe, un dels quals el de la banda liderada per Helena Bagué i Siddartha Vargas i que serà un dels pocs que es podran veure aquest estiu.
En les setmanes vinents s'aniran descobrint la resta de bandes que participaran en la primera edició del FestiPot. A banda, també hi haurà tallers, activitats diverses i espectacles familiars. Les entrades es posaran a la venda a partir del 5 de març en diferents formats, en funció del tipus d'allotjament que es vulgui.
