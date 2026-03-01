Art
Dalí aterra a Perpinyà gràcies a les obres de reforma del Centre Pompidou de París
Al mateix temps que "La madonna de Portlligat" marxava de Figueres, el Museu Rigaud ha rebut "Al·lucinació: Sis imatges de Lenin sobre un piano"
Casualitats de la vida, o no. Aquest final de febrer, dues obres emblemàtiques de Salvador Dalí han viatjat per a sortir o tornar al seu lloc habitual d'exposició, amb dos epicentres molt pròxims. Des del Teatre-Museu Dalí de Figueres, La Madonna de Portlligat s'acomiadava de l'Empordà per a recuperar el seu espai habitual al Japó, mentre que el Museu Rigaud de Perpinyà acaba de rebre per a exposar al públic l'Al·lucinació: Sis imatges de Lenin sobre un piano, un oli sobre tela de 114 x 146 cm pintat el 1931.
Aquesta obra pertany al Museu Nacional d’Art Modern de París, el famós Centre Pompidou. L'espai està en obres des de fa mesos i ha anat dispersant la seva col·lecció a diferents indrets del país. Pertanyia a la col·lecció privada del pintor i va ser comprada per l'Estat francès el 1938. Dalí i el Centre Pompidou viuen un idil·li artístic des de fa anys, fins al punt que les exposicions que ha dedicat a l'artista empordanès han marcat la seva trajectòria.
Dos rècords històrics
La retrospectiva que el Centre Pompidou va dedicar a Dalí el 1979-80 va ser la més reeixida de la seva història, amb un total de 840.662 visitants. La segona també la va protagonitzar el genial artista, entre el 2012 i el 2013, quan va arribar a les 790.090 visites. L'interès que va despertar aquesta segona exposició va fer que, per primera vegada des de la inauguració del Pompidou, aquest romangués obert les 24 hores durant els darrers quatre dies de la mostra per poder respondre a la demanda.
L'exposició pública d'Al·lucinació: Sis imatges de Lenin sobre un piano al Museu Rigaud ha aixecat expectació a Perpinyà, la capital de la Catalunya Nord, on Salvador Dalí sempre ha tingut molt seguiment i de la qual en va extreure la conclusió que la seva estació era "el Centre del Món". El quadre estarà més d'un any exposat en un lloc carregat d'història, segons el centre perpinyanenc: l'antiga sala d'estat de la mansió Lazerme, al cor del museu. Per celebrar la seva estada, el Museu Rigaud ha organitzat diverses activitats i visites guiades des d'aquest 1 de març.
