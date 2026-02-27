Literatura
L'evolució del viatge en la literatura centra un nou festival literari, L’Escala dels Llibres
La proposta pren el relleu a L’Escala Vila del Llibre, es farà del 13 al 15 de març i inclou un mercat editorial amb trenta segells independents, diàlegs entre autors com Manuel Forcano i Josep Maria Fonalleras, recitals poètics i exposicions
Després de set anys de celebrar L’Escala Vila del Llibre, l’Ajuntament aposta per no abandonar tot el que s'havia sembrat i ho replanteja creant el festival L’Escala dels Llibres, un joc de paraules que suggereix que el municipi es vol convertir «en un port on tots els agents implicats en el món del llibre facin escala», enguany, del 13 al 15 de març. Sota la direcció i comissariat de l’historiador de l’art Enric Tubert i la producció de Tania Hirte, aquesta edició planteja una programació renovada que girarà entorn de «com el concepte de viatge en la literatura ha canviat i ha evolucionat, sobre com entenen la idea de moure’s pel món siguin els clàssics, els intel·lectuals del segle XVI, Marco Polo o els autors contemporanis.
Enric Tubert valora molt positivament que l’Ajuntament hagi apostat «per no perdre un actiu» com el que ha conreat els últims anys. Recorda que l’Escala té una predisposició natural, ja que disposa «d’una llibreria i editorial de referències i impulsa rutes literàries durant tot l’any dedicades a Caterina Albert, Josep Pla o Antoine de Saint-Exupéry», rutes que aquest dia també s’oferiran. El cor del festival, de nou, serà la fira d’editorials independents que participaran, un nombre que s’ha limitat a trenta. Algunes repeteixen d’anys anteriors i altres tenen relació directa amb la temàtica del viatge.
A l’hora d’elaborar el programa, Enric Tubert es va marcar el criteri que «el volum d’actes fos abastable, tant en l'àmbit pressupostari com logístic, i defugir d’una hiperconcentració» per evitar superposar actes -siguin conferències, presentacions o exposicions- al mateix temps.
De Manuel Forcano a Josep Maria Fonalleras
Entre les diverses propostes destaquen una exposició a la galeria Port 25 dels originals que va fer Dani Torrent pel llibre Les aventures d’Ulisses (2019) amb prosa de Carles Riba. També noms de referència com el de Manuel Forcano que presentarà Marco Polo. Del llibre de les meravelles que ha traduït. No faltaran diàlegs a dues bandes com el de Josep Maria Fonalleras, autor d’Un Cafè a Roma, amb el periodista Uri Costak; el de Rafel Nadal i Jaume Bartrolí que exploraran sobre què converteix una illa en un relat o el de Vicent Alonso i Jordi Raventós entorn la figura del pensador francès Michel de Montaigne i el viatjar al segle XVI.
D’altra banda, també hi haurà accions vinculades a autors del territori com Víctor Català o Aurora Bertrana que, en aquest cas i arrel de la publicació de Vent de grop, servirà per parlar «de la influència del turisme en el lloc visitat, com el transforma» i com afecta als que l’habiten. També hi haurà recitals poètics, espectacles de contes per a infants, un concert de Joina i un altre del cor Indika, entre altres moltes propostes.
