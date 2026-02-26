Música
La Sant Andreu Jazz Band i la saxofonista Irene Reig, al 30è Festival Jazz Figueres
El festival figuerenc canvia de dates i passa a fer-se per Setmana Santa, entre els dies 2 i 5 d'abril
El 4 de març es presentarà la resta de la programació -nou concerts més- en un acte a la Casa Natal de Dalí que inclourà l'actuació de Magnòlia Jazz Trio
El Festival Jazz Figueres arriba a la seva trentena edició amb un canvi substancial, la data de celebració passant de fer-se del mes de juny a Setmana Santa, concretament, del 2 al 5 d’abril. Organitzat pel Casino Menestral Figuerenc, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, enguany prepara dos concerts molt especials: el de la Sant Andreu Jazz Band, formada per joves intèrprets, dirigida per Joan Chamorro i segona al concurs Essentially Ellington de Nova York, el 5 d'abril al Teatre El Jardí, i el de la saxofonista i compositora Irene Reig, Premi Enderrock 2025 al millor disc de jazz el 3 d'abril al Casino Jazz Club. La resta de la programació, nou concerts més, i el cartell es presentarà en públic el proper dimecres 4 de març, a les vuit del vespre, al terrat de la Casa Natal Salvador Dalí amb l’actuació de Magnòlia Jazz Trio. L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia obligatòria.
Les entrades per aquests dos concerts ja es poden adquirir al web del Casino Menestral i costen entre 15 i 16 euros i amb descomptes per a socis del Casino Menestral Figueres i 2x1 per estudiants d’escoles de música. Aquests seran els dos únics concerts de pagament del festival. Els nou concerts restants seran gratuïts. A més, El Cafè del Casino oferirà la proposta alternativa del festival (OFF) amb quatre concerts més en horaris nocturns. També col·laboren amb el festival l’Associació Atenea, Cine Club Diòptria, Museu del Joguet de Catalunya i Fundació Sant Vicenç de Paül (Ksameu).
