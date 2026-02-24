Cultura
L'arqueòleg empordanès Joaquim Tremoleda pronuncia el seu discurs d'ingrés a l’Institut d’Estudis Catalans
El doctor en arqueologia, que va ser durant anys l'alcalde de Lladó, està vinculat laboralment al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, a l'Escala
El doctor en arqueologia Joaquim Tremoleda, que treballa des del 1993 en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, a l’Escala, com a arqueòleg-conservador i que durant uns anys va ser alcalde de Lladó, va pronunciar fa uns dies el seu discurs d’ingrés com a nou membre numerari de la secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquest acte, Joaquim Tremoleda va exposar els darrers coneixements de l’Empúries romana. El nomenament de Joaquim Tremoleda ja havia estat anunciat el novembre del 2024 coincidint també amb els nomenaments de Gregori Ujaque, Caterina Valriu, Francisca Comas, Maria Teresa Martínez-Seara i Joan Bosch. També, en aquell mateix moment, dins la Secció de Filosofia i Ciències Socials, havia estat nomenat l'empordanès David Pujol i Fabrellas, doctor en ciències de l’educació especialitzat en l’àmbit de la pedagogia.
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- El Suprem anul·la l’article de l’estatut del Barça que prohibia cedir els abonaments