Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dolors RoigGuàrdia Urbana FigueresRobinson DO EmpordàMercat RosesBarca La Rubina
instagramlinkedin

Cultura

L'arqueòleg empordanès Joaquim Tremoleda pronuncia el seu discurs d'ingrés a l’Institut d’Estudis Catalans

El doctor en arqueologia, que va ser durant anys l'alcalde de Lladó, està vinculat laboralment al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, a l'Escala

L'arqueòleg empordanès Joaquim Tremoleda durant el seu discurs d'ingrés.

L'arqueòleg empordanès Joaquim Tremoleda durant el seu discurs d'ingrés. / Assumpta Roure

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

El doctor en arqueologia Joaquim Tremoleda, que treballa des del 1993 en el Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, a l’Escala, com a arqueòleg-conservador i que durant uns anys va ser alcalde de Lladó, va pronunciar fa uns dies el seu discurs d’ingrés com a nou membre numerari de la secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. En aquest acte, Joaquim Tremoleda va exposar els darrers coneixements de l’Empúries romana. El nomenament de Joaquim Tremoleda ja havia estat anunciat el novembre del 2024 coincidint també amb els nomenaments de Gregori Ujaque, Caterina Valriu, Francisca Comas, Maria Teresa Martínez-Seara i Joan Bosch. També, en aquell mateix moment, dins la Secció de Filosofia i Ciències Socials, havia estat nomenat l'empordanès David Pujol i Fabrellas, doctor en ciències de l’educació especialitzat en l’àmbit de la pedagogia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  2. Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
  3. Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
  4. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  5. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  6. Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
  7. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
  8. El Suprem anul·la l’article de l’estatut del Barça que prohibia cedir els abonaments

Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: "Una bona part és genètica, però també és entrenament"

Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: "Una bona part és genètica, però també és entrenament"

L'avís d'un advocat: "Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat"

L'avís d'un advocat: "Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat"

El mercat de la fruita i la verdura de Figueres s'amplia amb cinc noves parades per reforçar la qualitat i el producte local

El mercat de la fruita i la verdura de Figueres s'amplia amb cinc noves parades per reforçar la qualitat i el producte local

Què queda per saber del 23F? Les sis incògnites que podrà resoldre la desclassificació de documents sobre el cop d'Estat

Què queda per saber del 23F? Les sis incògnites que podrà resoldre la desclassificació de documents sobre el cop d'Estat

El Govern desclassifica "tota la documentació trobada" del 23F amb 153 arxius secrets

El Govern desclassifica "tota la documentació trobada" del 23F amb 153 arxius secrets

Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”

Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”

El 27 de febrer de 2026, Catalunya decideix el futur del sector primari a les eleccions agràries

El 27 de febrer de 2026, Catalunya decideix el futur del sector primari a les eleccions agràries

L'arqueòleg empordanès Joaquim Tremoleda pronuncia el seu discurs d'ingrés a l’Institut d’Estudis Catalans

L'arqueòleg empordanès Joaquim Tremoleda pronuncia el seu discurs d'ingrés a l’Institut d’Estudis Catalans
Tracking Pixel Contents