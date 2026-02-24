Festival
Ginestà, Andrea Motis, Mazoni i Tomeu Penya, plats forts del 6è festival Istiu de Castelló d'Empúries
La programació inclou dotze concerts en sis espais emblemàtics del municipi
Ginestà, Andrea Motis, Mazoni i Tomeu Penya són alguns dels plats forts de la 6a edició del festival Istiu, que es farà del 29 de juny al 5 de juliol. La programació compta amb dotze concerts, que es faran a sis espais emblemàtics de Castelló d'Empúries i Empuriabrava. El festival combina noms consagrats amb apostes emergents de l'escena musical del país i s'allunya de les propostes de gran format, posant el focus en un model de proximitat dissenyat per al públic de la comarca. La programació inclou propostes com les d'Alba Armengou, Alosa, Ernest Prana o Clima i, entre les propostes singulars, hi ha l'espectacle 393 de Salva Racero, que combina música en directe i maridatge de vi en un format íntim.
L'objectiu del festival Istiu és oferir a Castelló d'Empúries un retrat de les propostes més destacades de l'escena musical actual i, alhora, posar en valor el patrimoni arquitectònic i històric de la vila. Per això, la programació es desplega en escenaris emblemàtics i omplirà de música espais com la Basílica de Santa Maria, el Claustre del Convent de Santa Clara, el Pati del Palau dels Comtes, La Llotja, el Poblat Típic o la plaça de les Palmeres d'Empuriabrava, configurant un recorregut musical que connecta diferents punts del terme municipal.
La programació d'enguany combina artistes amb trajectòries consolidades amb propostes emergents de l'escena catalana. Andrea Motis serà l'encarregada d'inaugurar el festival amb el seu nou projecte en format de trio, mentre que Ginestà presentarà el seu nou treball en un dels concerts centrals de la programació. També hi actuaran figures destacades com Tomeu Penya, referent de la cançó d'autor, i Mazoni, una de les veus més reconegudes del pop català.
El cartell es completa amb propostes com Alba Armengou, que presentarà el seu darrer treball, el duet Alosa, una de les revelacions recents del panorama musical català, o el cantautor empordanès Ernest Prana. També hi participaran la banda Clima, la cantant Llum Blancafort, el músic figuerenc Alverd Oliva i el duet Wilma's, que oferirà una sessió al Pati del Palau dels Comtes.
Amb aquesta nova edició, el festival Istiu vol consolidar la seva aposta per una programació musical de qualitat en espais patrimonials, mantenint el caràcter de festival de proximitat i reforçant el seu paper dins l'oferta cultural de Castelló d'Empúries.
L'acte de presentació d'aquest dimarts al matí ha inclòs l'actuació sorpresa i en acústic de dos dels artistes que configuren el cartell d'enguany: Clima i Ernest Prana. L'alcaldessa de Castelló d'Empúries, Anna Massot, ha destacat que el festival Istiu s'ha convertit en una proposta cultural pròpia que posa en valor tant el patrimoni com la música creada al país. En aquest sentit, ha remarcat que "contribueix a ampliar l'oferta cultural del municipi a l'inici de la temporada d'estiu i a reforçar la identitat de Castelló d'Empúries com a espai viu i actiu culturalment".
Les entrades per als concerts ja estan a la venda a través del web del festival.
